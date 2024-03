Dreame Wasseranschluss-Kit im Test: Wischroboter am Wasserhahn anschließen

Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, wie sich der Komfort eines Saug- und Wischroboters noch weiter steigern lässt? Die Antwort ist schnell gefunden: Das manuelle Entleeren und Befüllen der Wassertanks ist wohl der größte Zeitaufwand, den man spätestens nach ein oder zwei Wochen hat. Das Problem: Insbesondere der Trank mit Schmutzwasser kann vorzügliche Düfte freisetzen. Die Lösung des Problems ist ein Wasseranschluss-Kit, das es beispielsweise von Dreame (Amazon-Link) gibt.

Die Idee ist denkbar einfach: Statt das Wasser in den Tanks der Basisstation zu lagern, wird die Basisstation einfach direkt an den Wasseranschluss und den Abfluss angeschlossen. So kann der Saugroboter stets frisches Wasser zapfen und das dreckige Wasser wird direkt in den Abfluss gepumpt.

Dafür muss aber eine wichtige Voraussetzung erfüllt sein: Die Basisstation muss zumindest grob in der Nähe von Wasseranschlüssen aufgestellt werden können. Bei mir Zuhause ist das nicht der Fall – ich konnte das System von Dreame aber zum Glück bei meinem Schwiegervater ausprobieren. Dort wurde ein Badezimmer renoviert und Leitungen für Waschmaschine und Trockner in den Nebenraum gelegt. Hier hatte ich bereits frühzeitig angekündigt, dass ein Stellplatz für einen Wischroboter mit einkalkuliert werden sollte.

Für diese Roboter bietet Dreame Wasseranschluss-Kits an

Einer der Vorreiter auf dem Gebiet der festen Wasseranschlüsse ist sicherlich Dreame. Der Hersteller bietet Nachrüst-Lösungen für zwei seiner Top-Modelle an: Für den Dreame L20 Ultra, den ihr ja heute im Angebot für 999 Euro bekommt, und für den noch recht neuen Dreame L10s Pro Ultra.

Leider sind die Wasseranschluss-Kits nicht ganz günstig, der reguläre Listenpreis für ein Set liegt bei 199 Euro. Solltet ihr euch für den L10s Pro Ultra entschieden haben, bekommt ihr das Wasseranschluss-Kit von Dreame aktuell aber immerhin zum halben Preis, nämlich für 99,99 Euro. Diese 100 Euro wäre mir der Zugewinn an Komfort auf jeden Fall wert.

So wird das Wasseranschluss-Kit von Dreame installiert

Etwas erschlagen wurden wir vom Lieferumfang des Sets, denn Dreame bietet hier tatsächlich ein Komplett-Paket. Im Prinzip sogar mehr als das, denn mit dabei sind auch diverse Kabel-Organizer und auch ein 3-Wege-Ventil. Für die Installation muss man nur ein paar Minuten Zeit und ein bisschen Werkzeug beisteuern.

Los geht es mit dem „Ersatzteil“ für die Wassertanks, das in die Basisstation gestellt wird. Vor dem Einsetzen muss man noch ein kleines USB-Kabel für die Stromversorgung und wohl auch für die Steuerung in einen versteckten USB-Port im Inneren der Basisstation stecken.

Im nächsten Schritt werden die ersten zwei kleinen Schläuche von hinten in die Basisstation geschoben. Hier könnt ihr lieber etwas zu lang abschneiden, mit jeweils 10 Metern sind alle Schläuche ausreichend lang. Ich habe vor dem nächsten Schritt noch ein paar Zentimeter abgeschnitten, dann hat es perfekt gepasst.

Auch der Anschluss der ersten Eckstücke und der weiteren Schläuche ist denkbar einfach. Dreame sieht auch am Boden noch Eckstücke vor, die haben wir allerdings der Einfachheit halber ausgelassen – für uns ist das eine Gefahrenquelle für mögliche Lecks weniger. Abgesehen vom Ventil, das natürlich inklusive Dichtungen fest am Wasseranschluss verschraubt wird, hat das Wasseranschluss-Kit übrigens nur Steckverbindungen, die mit kleinen Clips verriegelt werden. Das macht die Installation wirklich kinderleicht.

Nach mehr als drei Wochen im Praxis-Einsatz ist noch kein Tropfen Wasser aus dem System entwichen. So sollte es natürlich sein. Und wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann gibt es in der Smart Home Welt ja genügend Wasser-Sensoren, in der HomeKit-Welt fällt mir hier direkt der Eve Water Guard ein.

Der einzige kleine Minuspunkt: Für den Wasserablauf sieht Dreame einen einfachen Abfluss im Boden vor, der in den meisten deutschen Haushalten aber eher selten vorkommen dürfte. Für den Wasserablauf müsst ihr euch daher einen Adapter auf 3/8 Zoll im Baumarkt besorgen, was aber keine große Hürde sein sollte.

Das Fazit: Direkter Wasseranschluss erhöht Komfort enorm

Definitiv bemerkenswert ist der Zugewinn an Komfort. Mein Schwiegervater hat den Schmutzwassertank übrigens nach jeder Reinigung geleert, um der Geruchsbildung vorzubeugen – das muss er jetzt natürlich nicht mehr. Bei den beiden oben genannten Dreame-Robotern muss man sich im Prinzip nur noch alle paar Monate um zwei Dinge kümmern: Irgendwann muss der Staubbeutel getauscht und die Bodenplatte gereinigt werden. Letzteres ist wohl der größte verbleibende Aufwand, den Dreame mit dem kommenden X40 übrigens eliminieren will.

Bei dem kommenden Top-Modell bewegen wir uns aber wohl in der Preisklasse um 1.500 Euro. Es wird dann aber auch eine Version mit einer kompakteren Basisstation geben, die dann direkt an den Wasseranschluss angeschlossen werden kann – ohne zusätzliches Nachrüst-Kit.

Solltet ihr jedenfalls demnächst rund um das Badezimmer oder möglicherweise eure Küche irgendwelche Umbauten planen, dann denkt doch auch mal über einen Roboter mit festem Wasseranschluss nach.