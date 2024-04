Bosch Smart Camera App macht Einstellungen einfacher zugänglich

Ich bin seit ein paar Monaten tief in die Welt von Bosch Smart Home abgetaucht und habe euch schon die Bosch Smart Home Rolladensteuerung II und den Fensterkontakt II in ausführlichen Testberichten vorgestellt. Später plane ich auch den Einsatz diverser Kameras, sowohl im Innen- als auch Außenbereich. In Kombination mit dem Bosch Smart Home Controller II lassen sich die Kameras bestens in das Smart Home integrieren und können zudem in Automationen und Szenen verwendet werden. Doch die Kameras kann man auch unabhängig nutzen, wobei dann ein paar Funktionen nicht erhältlich sind.

Ist die Kamera nur einzeln im Einsatz, könnt ihr die Bosch Smart Camera (App Store-Link) anstatt die Bosch Smart Home App verwenden. Da hier alles für die Kameras von Bosch optimiert ist, ist die App auf das Wesentliche beschränkt. Das Update auf Version 2.4.0 macht die Benutzung noch einfacher, da man die Menü-Struktur der Kamera-Einstellungen weiter optimiert hat. Bosch fügt zudem an, dass das Update „neue und optimierte Funktionen für ein noch besseres Erlebnis mit der Bosch Smart Camera App und den Kameras“ enthält. Wichtig: Ab Version 2.4.0 muss mindestens iOS 14 oder höher installiert sein.

Diese Kameras bietet Bosch Smart Home an

Die Eyes Innenkamera II ist der zulässige Überwachungsschutz für Wohnräume und integriert eine Alarmfunktion. Erkennt die Kamera verdächtige Bewegungen oder fremde Personen, aktiviert sich die 75 dB laute Sirene sowie das rote LED-Warnlicht. Damit die Kamera nicht unnötig filmt, kann man sie per Fingertipp im Gehäuse versenken, wenn man selbst Zuhause ist. Die Kamera hat ein Sichtfeld von 145 Grad, sodass ein großer Bereich mit nur einer Kamera abgedeckt ist. Eine Live-Kommunikation über Mikrofon und Lautsprecher ist möglich.

Bosch verkauft die Eyes Innenkamera II für 259,95 Euro, allerdings könnt ihr bei Amazon deutlich günstiger zuschlagen. Mit dem aktuellen Coupon auf der Produktseite reduziert sich der Preis auf nur 184,49 Euro.

Bosch Eyes Außenkamera II bisher ohne Starttermin

Im August letzten Jahres hat Bosch Smart Home die neue Eyes Außenkamera II angekündigt, jedoch lässt sich die neue Überwachungskamera noch nicht kaufen. Auf Nachfrage heißt es, dass man „mit Hochdruck am Release der Kamera arbeitet“. Einen genauen Termin oder einen etwaigen Zeitrahmen konnte mir Bosch allerdings nicht nennen. Ich warte derzeit wie viele andere auf die neue Generation, wobei ich es nicht ganz so eilig habe, da bei mir erst noch eine Wärmedämmung ans Haus muss. Erst danach installiere ich Kameras an der Hauswand. Alle Details zur Eyes Außenkamera II könnt ihr hier nachlesen.

Die erste Generation der Eyes Außenkamera gibt es bei Amazon für vergünstigte 176,83 Euro (Amazon-Link). Man kann davon ausgehen, dass die zweite Generation beim Start zum Vollpreis für 350 Euro verkauft wird.

