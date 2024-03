Smart Home Sanierung: Bosch Fensterkontakt II ist auch ein Schalter

Meine Hausbaustelle entwickelt sich und nachdem ich meine Rollos mit der Bosch Smart Home Rolladensteuerung II smart gemacht habe, folgen jetzt die Kontakte für die Fenster, die erkennen können, ob ein Fenster geöffnet oder geschlossen ist. Das klingt gar nicht so spektakulär, doch der Bosch Smart Home Fensterkontakt II ist zugleich ein Schalter und kann zum Beispiel Automationen auslösen.

Ich habe den Fensterkontakt II eingebaut, der im Vergleich zum Fensterkontakt II Plus auf eine Erschütterungserkennung verzichtet, dafür aber auch einen kleineren Magnet hat. Der Sensor selbst bietet ein unauffälliges Design, ist mit 75 x 22 x 25 Milliliter aber größer als Sensoren der Konkurrenz. Das hat zwei Gründe: Es kommt eine CR123A Batterie zum Einsatz, zudem ist noch ein Schalter integriert. Der Kontakt ist in Weiß und Anthrazit erhältlich und fügt sich so im Gesamtbild des Fensters ein.

Bosch Smart Home Fensterkontakt II ist schnell installiert

Die Montage erfolgt an der oberen Ecke, entweder horizontal oder vertikal. Ein 3M-Klebestreifen liegt bei, demnach kann die Installation ohne Schrauben erfolgen. Wer möchte schon in brandneue Fenster bohren – ich jedenfalls nicht. Eine Installation mit Schrauben ist aber ebenfalls möglich, kleine Schrauben müsst ihr aber aus eurem Fundus nutzen. Der zugehörige Magnet ist mit 20 x 10 x 3 Millimeter sehr klein und unauffällig und muss an der Kerbe mit dem Sensor ausgerichtet werden. Der Abstand darf nicht mehr als 15 Millimeter betragen. Den Magnet könnt ihr auf den Fensterrahmen kleben, so wie ich es gemacht habe, wollt ihr den Magnet aber etwas mehr verstecken, könnt ihr ihn auch seitlich am Falz ankleben. Ihr müsst lediglich sicherstellen, dass der Sensor und der Magnet in gleicher Höhe angeklebt sind.

Erst in der App registrieren, dann aufkleben

Bevor ihr den Sensor an die endgültige Position klebt, startet die Bosch Smart Home App (App Store-Link) und richtet den Fensterkontakt zuerst ein. Dafür müsst ihr nämlich die hintere Abdeckung abnehmen und den QR-Code scannen und dann einfach der Schritt-für-Schritt-Anleitung folgen. Bei der Einrichtung per App gibt es Hinweise zur Installation, danach könnt ihr einen Raum wählen, einen Namen vergeben und einen Signalstärketest durchführen.

In der Bosch Smart Home App könnt ihr jederzeit den Status des Sensors und des Fensters einsehen. Hat der Sensor einen Kontakt zum Magnet, ist das Fenster als geschlossen gelistet, fällt der Kontakt weg, ist das Fenster geöffnet. So könnt ihr auch aus der Ferne prüfen ob ein Fenster versehentlich offen ist, zudem könnt ihr den Sensor auch in das Alarmsystem integrieren und bei verdächtigten Bewegungen eine Sirene aktivieren.

Mit Taste Automationen und Szenen auslösen

Mit dem Fensterkontakt könnt ihr auch Automationen anlegen und beispielsweise die Heizung drosseln, wenn das Fenster geöffnet wird. Der Dienst „Nachhaltiges Lüften“ regelt alle smarten Heizkörper für die Dauer des Lüfters herunter und ihr heizt nicht zum Fenster raus.

Der smarte Fensterkontakt II ist zwar etwas größer, bietet dafür aber auch einen zusätzlichen Knopf. Mit dieser Taste könnt ihr verschiedene Aktionen triggern, die ihr ganz einfach mit dem Wenn-Dann-Prinzip anlegen könnt. Ich habe zum Beispiel bei einem kurzen Tastendruck hinterlegt, dass der Rolladen am entsprechenden Fenster hochgefahren wird – so könnte man sich theoretisch auch den Unterputzschalter sparen. Mit einem langen Klick fahre ich das Rollo wieder rauf. Ihr könnt aber auch ganz andere Automationen anlegen und beispielsweise Lichter und Lampen steuern, eine Szene aktivieren und mehr. Die zusätzliche Taste ist wirklich elegant und kann einen anderen Schalter ablösen. Praktisch: Mit einem Doppelklick aktiviert ihr die Pause-Funktion und könnt das Fenster einmal öffnen und schließen, ohne dadurch Dienste oder Automationen zu aktivieren.

Flexible Einsatzmöglichkeiten

Der Bosch Smart Home Fensterkontakt II ist nicht nur ein reiner Kontakt für ein Fenster, sondern kann auch an einer Tür, am Briefkasten oder an der Katzenklappe verwendet werden. Nehmen wir das Beispiel Briefkasten: Ist der Kontakt an der Klappe angebracht und der Briefträger öffnet diese, könnt ihr euch benachrichtigen lassen und wisst sofort, dass ihr Rechnungen aus dem Briefkasten fischen könnt. Der Sensor ist allerdings nicht gegen Wasser geschützt und sollte demnach innerhalb des Briefkastens montiert werden. Die Klebemontage ist bis maximal -5 Grad ausgelegt, aber hier würde ich es einfach drauf ankommen lassen und sollte der Kleber mal nachgeben einfach einen neuen Streifen aufbringen.

Perfekt für das Bosch Smart Home System

Wenn ihr auf Bosch Smart Home setzt, ist der Fensterkontakt II eine sinnvolle Ergänzung. Dieser erkennt nicht nur, ob das Fenster geöffnet oder geschlossen ist, sondern kann anhand dessen auch Automationen uns Szenen auslösen. Mit dem zusätzlichen Schalter könnt ihr weitere Aktionen triggern. Das Design ist einfach und schlicht, allerdings etwas größer als bei anderen Sensoren dieser Art. Der Sensor funktioniert zuverlässig und ihr könnt auch aus der Ferne prüfen, ob euer Fenster geschlossen ist. In der Plus-Version gibt es sogar eine Erschütterungserkennung.

Bosch Smart Home Fensterkontakt II in Weiß und Anthrazit

Wir haben uns für Fenster in Anthrazit auf der Außenseite und eine weiße Ausführung auf der Innenseite entschieden. Wenn ihr euch für Fenster in Anthrazit entschieden habt, könnt ihr den dunklen Sensor wählen. Der Bosch Smart Home Fensterkontakt II kostet 39,99 Euro, die Plus-Version 49,99 Euro. Ein Bosch Smart Home Controller II wird vorausgesetzt.

