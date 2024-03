Dank iOS 17.4: Opera-Browser mit 164 Prozent Nutzerwachstum

Nicht nur der Brave Browser und Mozilla konnten nach dem Start von iOS 17.4 sprunghaft angestiegenen Nutzerzahlen erkennen, auch Opera (App Store-Link) verzeichnet ein Nutzerwachstum von über 164 Prozent. Der neue EU-Auswahldialog, den Apple auf Drängen der EU integrieren musste, bringt den Drittanbietern mehr Nutzerzahlen.

„An dem Tag, an dem der neue Dialog angezeigt wurde, haben wir einen sprunghaften Anstieg unserer täglich aktiven Nutzer verzeichnet, insbesondere bei Opera für iOS. Für uns ist dies ein Hinweis auf zwei Dinge: zum einen auf die Bedeutung der Regulierung, um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, und zum anderen darauf, dass die Nutzer hungrig nach neuen und innovativen Produkten sind, die ein besseres Online-Erlebnis bieten“, so Jørgen Arnesen, EVP Mobile bei Opera.

Opera für iOS verzeichnet ein besonders starkes Wachstum mit einem Anstieg von 402 Prozent in Frankreich, 143 Prozent in Spanien, 68 Prozent in Polen sowie 56 Prozent in Deutschland.

Diese Funktionen bietet Opera für iOS

Opera ist ein leistungsstarker Browser mit fortschrittlichen Datenschutzfunktionen wie ein kostenloses, protokollfreies VPN sowie einen integrierten Werbeblocker, Tracker-Blocker und Pop-up-Cookie-Blocker. Der Browser ist mit der der Assistentin Aria ausgestattet, die über Künstliche Intelligenz angetrieben wird. Ihr könnt den Browser nach euren eigenen Vorlieben anpassen, den Hintergrund ändern, Lesezeichen anlegen und mehr.

Opera ist für iPhone und iPad verfügbar und kann kostenlos geladen werden.