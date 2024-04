Computerspielpreis 2024: Niedliches Katzenspiel ist „Bestes Mobiles Spiel“

Der game-Verband hat die Gewinner und Gewinnerinnen des Computerspielpreises 2024 bekannt gegeben. Das „Beste Mobile Spiel“ ist ein niedliches Katzenspiel aus dem Hause Tivola, das auf den Namen Cat Rescue Story (App Store-Link) hört. Der Gewinn ist mit 40.000 Euro dotiert und wir haben uns das Spiel für euch angesehen.

In dem alten Haus hatte früher eine alte Dame gelebt, die sich um alle Katzen gekümmert hatte. Nun bist du an ihrer Stelle und übernimmst alle anfallenden Aufgaben. Immer wieder steht eine Katze vor deiner Haustür und möchte von dir aufgenommen werden. Aber hast du auch genug Platz? Sorge dafür, dass du alle Aufgaben im Haus erledigt hast, die Zimmer aufgeräumt und dekoriert sind und auch das Behandlungszimmer für kleine Untersuchungen bereitsteht. Ein Tierarzt steht dir zur Seite und unterstützt dich bei der Katzenpflege.

Hier dreht sich alles um das Wohl der Katze

In Cat Rescue Story dreht sich alles um Katzen. Ihr müsst ein Haus einrichten, ein Katzenklo aufstellen, das Tier mit Futter versorgen und mehr. Pflegen, füttern, spielen, ihr müsst die Katzen bestmöglich behandeln, damit sie ein perfektes Katzenleben haben. Mit dabei sind diverse Mini-Spiele, die für etwas Abwechslung sorgen. Auch gibt es Münzen und Diamanten, die man per In-App-Kauf erwerben kann. Zwingend notwendig ist das nicht, allerdings schaltet ihr dann neue Gegenstände schneller frei.

Die Grafik ist wirklich niedlich und die Handhabung sehr einfach. Katzen-Fans werden dieses Spiel lieben und derzeit gibt es bei knapp 900 Bewertungen 4,7 Sterne. Der Download ist kostenlos für iPhone und iPad verfügbar und hält optionale In-App-Käufe zur Finanzierung bereit. Abschließend findet ihr einen Trailer zum Katzenspiel.

EVERSPACE 2 ist „Bestes Deutsches Spiel 2024“

Insgesamt hat der game-Verband Preisgelder in Höhe von 800.000 Euro ausgeschüttet und den Titel „Bestes Deutsches Spiel 2024“ hat sich EVERSPACE 2 von Rockfish Games gesichert. Dafür gibt es direkt 100.000 Euro Preisgeld.

„Studio des Jahres“ wurde Pixel Maniacs aus Nürnberg: Das Indie-Studio hat sich mit erfolgreichen Spielen wie dem Party-Rennspiel „Can’t Drive This“, einem vielfältigen Engagement in der Games-Branche und Nachwuchsförderung sowie mit eigenen Innovationen im Marketing-Bereich einen Namen gemacht. Das Projekt „Gaming ohne Grenzen“ bekommt den „Sonderpreis der Jury“: Die Initiative der Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW ermöglicht Jugendlichen mit Behinderung eine aktive Teilhabe an der Gaming-Kultur, in dem beispielsweise in inklusiven Spieletest-Gruppen geprüft wird, welche Spiele barrierearm oder mit welchen Technologien Barrieren im Gaming überwindbar sind.