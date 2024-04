HomePod mit Display: Arbeiten sollen andauern, zeitnaher Start unwahrscheinlich

Apples großer HomePod, der ja eingestellt und dann wiederbelebt wurde, verfügt über einen wirklich tollen Klang. Der kleine HomePod mini ist klanglich in Ordnung, allerdings verbindet die beiden Geräte die Eigenschaft, dass Siri mit an Bord ist. Über einfache Sprachzurufe kann man alltägliche Fragen stellen oder das eigene Smart Home steuern. Und schon seit 2021 halten sich hartnäckig die Gerüchte, dass Apple an einem HomePod mit Display arbeitet.

Während man derzeit nur ein paar Leuchteffekte sieht, könnte ein richtiges Display mehr Informationen anzeigen, so wie es auch beim Echo Show von Amazon der Fall ist. Abermals ist ein neues Bauteil aufgetaucht, dass von dem Leaker Kosutami auf X geteilt wird. Zu sehen ist ein rundes, glänzendes Glasteil, das vermutlich auf der Oberseite des HomePods zum Einsatz kommt. Die aktuelle Touch/Waveform-Schnittstelle könnte durch ein LCD-Display ersetzt werden.

HomePod mit iPad-Display?

Mark Gurman von Bloomberg hat schon berichtet, dass Apple an einem HomePod mit iPad-ähnlichem Design und einer integrierten Kamera arbeitet. Der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo sagte im Jahr 2023, dass Apple irgendwann im Jahr 2024 einen HomePod mit einem 7 Zoll-Display auf den Markt bringt, allerdings sieht es im Moment so aus, als würde das nicht passieren.

Derzeit ist noch unklar, ob Apple überhaupt einen neuen HomePod plant, geschweige denn mit einem Display. Scheinbar gibt es zahlreiche Experimente, allerdings ist ein Start in der Zukunft wahrscheinlicher als eine zeitnahe Markteinführung.

Foto: Kosutami.