Google Maps: Updates erleichtern Reisen mit dem Elektrofahrzeug

Immer mehr Menschen besitzen ein Elektrofahrzeug und suchen daher nach Möglichkeiten, ihr Auto aufzuladen – egal, ob sie bereits unterwegs sind oder eine Fahrt planen. Um ihnen dabei zu helfen, mehr nützliche Informationen über Ladestationen zu erhalten, hat Google neue Funktionen für Google Maps (App Store-Link) und die Suche angekündigt. Mit den Updates soll man laut Google „ganz einfach bestimmte Informationen über den Standort von Ladestationen für Elektroautos finden, Ladestopps für Reisen planen und vieles mehr“.

Wer schon einmal zu einer Ladestation navigiert hat und Schwierigkeiten hatte, den Standort zu finden, ist nicht allein. Die Stationen befinden sich vielleicht in einem mehrstöckigen Parkhaus oder versteckt hinter geparkten Autos. Um die Schnitzeljagd bei der Suche nach Ladestationen zu ersparen, will Google KI-gestützte Zusammenfassungen in Google Maps anzeigen, die den spezifischen Standort von Ladestationen besser beschreiben und auf hilfreichen Informationen aus Bewertungen basieren. Ist man etwa auf dem Weg zu einer Ladestation, sieht man eine detaillierte Beschreibung – wie etwa „Fahren Sie in die Tiefgarage und folgen Sie den Schildern zum Ausgang. Biegen Sie kurz vor der Ausfahrt rechts ab“.

Die Informationen sind dank der Millionen von Bewertungen möglich, die jeden Tag in Google Maps veröffentlicht werden. Sie tragen dazu bei, genaue und aktuelle Informationen über Orte wie Ladestationen bereitzustellen. Um diese Informationen noch nützlicher zu machen, wird man, wenn man eine Ladestation bewerten möchte, jetzt aufgefordert, zusätzliche Details über die Erfahrung zu teilen: Beispielsweise, welchen Steckertyp man benutzt und wie lange man gewartet hat.

Beste Ladestationen finden und Reise einfacher planen

Zudem arbeitet Google auch an weiteren Möglichkeiten, wie man Nutzer und Nutzerinnen auf einen Blick mit nützlichen Informationen zum Laden von Elektrofahrzeugen versorgen kann. Wenn ihr beispielsweise unterwegs einen niedrigen Ladestand hat oder das Auto aufladen will, während man Besorgungen erledigt, wird man nahegelegene Ladestationen auf der Google Maps im Fahrzeug sehen können. Hierbei erhält man Informationen wie Echtzeit-Verfügbarkeit der Ladesäule und Ladegeschwindigkeit. Dieses Update will Google weltweit ausrollen, zunächst für Autos mit integrierten Google-Apps und -Services.

Zudem zeigt Google Maps nicht nur auf einen Blick, wo sich Ladestationen befinden, sondern will auch dabei helfen, umfangreichere Fahrten besser zu planen. Letztes Jahr hatte man angekündigt, dass Google Maps die besten Ladestationen für Fahrzeuge mit integrierten Google-Apps und -Services vorschlägt. Diese Funktion wird nun auf Fahrten mit mehreren Stopps erweitert. Wenn man also im Sommer eine Reise mit mehreren Stopps in verschiedenen Wandergebieten plant, schlägt Google Maps auf der Grundlage des Akku-Ladezustands die besten Ladestationen entlang des Weges vor. Diese Funktion wird in den kommenden Monaten global für Autos mit integrierten Google-Apps und -Services verfügbar sein.

Wer darüber hinaus auf der Reise Übernachtungen plant, möchte nach einem langen Tag vermutlich nicht auch noch nach einer Ladestation suchen. Deshalb hat Google Travel einen neuen Filter für E-Fahrzeuge eingeführt, mit dem man Hotels finden kann, die eine Ladestation vor Ort anbieten.

Fotos: Google.