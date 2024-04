appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 19. April (2 News)

Wie die kanadische Zeitung La Presse berichtet, bereitet Apple den Umzug seines Stores in der Saint-Catherine Street in Montreal, Quebec, vor. Der Bericht beruft sich auf drei Quellen, die besagen, dass Apple ein neues Ladengeschäft in einem 125 Jahre alten, denkmalgeschützten Gebäude in der Saint-Catherine Street 1255 eröffnen wird, das weniger als 100 Meter vom derzeitigen Geschäft des Unternehmens entfernt ist.