Behind the Scenes: Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show

Auch wenn ihr mit American Football absolut nichts am Hut ist und euch vollkommen egal ist, wie der Super Bowl am vorletzten Wochenende ausgegangen ist, lohnt sich ein Blick auf das jetzt von Apple veröffentlichte Video trotzdem. Es gibt ein Behind the Scenes der Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show.

Dort könnt ihr sehen, wie die Show zustande gekommen ist und was hinter den Szenen abgelaufen ist. Laut Apple kamen für das knapp 11 Minuten lange Video mehr als 40 iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max zum Einsatz, mit denen das gesamte Video gedreht wurde. Einige iPhones wurden dazu sogar an den teilnehmenden Personen selbst befestigt.

„Die Wahl des iPhones ermöglichte es mir, die von mir gewünschte Menge an Aufnahmen zu machen, was bei einem Projekt im Doku-Stil wie diesem notwendig war, da wir an so vielen Orten gleichzeitig sein mussten“, erklärt Mike Carson, der für die Regie des Behind the Scenes verantwortlich ist. „Und da es sich um ein All-in-One-Gerät handelt und wir keine externen Objektive verwendet haben, konnten wir eine Vielzahl von Blickwinkeln und Operatoren an Orten aufnehmen, die sich angesichts des Umfangs dieses Films als schwierig und teuer erwiesen hätten.“

Die Kosten dürften dann im Vergleich zu einem Freizeit-Projekt doch schon recht ordentlich gewesen sein, aber dieses Video zeigt einmal mehr, wozu die aktuelle iPhone-Generation in der Lage ist. Falls ihr heute ein paar Minuten übrig habt, schaut auf jeden Fall mal rein:

Foto: Apple