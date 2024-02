Anker Solix F3800: Die bisher größte Powerstation des Herstellers

Darf es für euch etwas mehr sein? Die bisher größte tragbare Powerstation von Anker ist ab sofort im Handel erhältlich. Wobei man bei der Anker Solix F3800 wohl viel eher von einer rollbaren Powerstation sprechen muss, immerhin beträgt das Gewicht mehr als 60 Kilogramm. Das ist einfach eine Ansage.

Übrigens genau wie der Preis, denn der liebt bei stolzen 3.699 Euro. Immerhin: Auf der Produktseite kann man bereits einen 100 Euro Gutschein aktivieren. Ich muss mich aber wohl nicht recht weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich ankündige, dass es in Zukunft wohl die eine oder andere Rabatt-Aktion geben wird.

Das erwartet euch bei der Anker Solix F3800

Und was bekommt ihr fürs Geld? Die bislang stärkste Powerstation von Anker trägt einen 3,84 Kilowattstunden großen Akku in sich und bringt satte 6.000 Watt an AC-Leistung. Damit dürfte sich so ziemlich jedes elektrische Gerät betreiben lassen, dass ihr Zuhause rumstehen habt.

Und falls euch die Kapazität nicht ausreicht: Mit ihrem modularen Aufbau lässt sich die externe Solix F3800 mit sechs Zusatz-Akkus auf bis zu 26,88 Kilowattstunden erweitern. Das nötige Kleingeld natürlich vorausgesetzt.

Die Powerstation kann in weniger als zwei Stunden über den 2.400 Watt-fähigen Solareingang oder in eineinhalb Stunden über die Steckdose auf über 80 Prozent aufgeladen werden.

Ich muss mich an dieser Stelle aber fragen: Was genau macht man im Alltag mit so einer riesigen Powerstation? Solltet ihr passende Einsatzzwecke haben, bin ich sehr gespannt auf eure Wortmeldungen in den Kommentaren!

Anker SOLIX F3800 Tragbare Powerstation, 3840Wh, LiFePO4-Akku, Extrem starke 6000W... ERWEITERBARE KAPAZITÄT AB 3,84 KWH: Die Anker SOLIX F3800 hat eine Kapazität von 3,84 kWh, um deinen Haushalt einen ganzen Tag lang zu versorgen....

LEISTUNG FÜR ALLE GERÄTE: Keine Leistungsgrenze mehr, denn mit der F3800 hast du ganze 6.000W Leistung zur Verfügung, um auch Trockner und andere...