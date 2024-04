Ecoflow stellt smarte Wärmepumpe und Heizstab vor

Seit knapp einem Jahr bietet Ecoflow mit dem PowerStream-Wechselrichter ein kleines System für Balkonkraftwerke an. Wer eine Nummer größer denkt und eine komplette Solaranlage im Einsatz hat, bekommt mit dem PowerOcean-System ebenfalls eine passende Speicherlösung, sogar für bestehende Installationen.

Im Rahmen der Solar Solutions in Bremen hat Ecoflow jetzt zwei spannende Erweiterungen für PowerOcean vorgestellt, die sich um das Thema Heizen kümmern. Damit kann man überschüssige Solareträge für die Raumheizung und Warmwasserbereitung nutzen.

PowerHeat: Die Luft-Wasser Wärmepumpe von Ecoflow

Sie sind seit geraumer Zeit in aller Munde: Wärmepumpen. Nun gibt es auch von EcoFlow ein Modell, die grundlegende Funktionsweise ist dabei denkbar einfach: PowerHeat entzieht der Umgebungsluft effizient Wärme und überträgt sie auf das wasserbasierte Heizsystem im Haus. Die Wärmepumpe ist mit dem umweltfreundlichen Kältemittels R290 gefüllt, erfüllt schon jetzt die zukünftigen gesetzlichen Anforderungen und arbeitet dadurch umweltschonend.

Ecoflow bietet PowerHeat zwei verschiedenen Varianten mit 9 und 20 Kilowattstunden Leistung an. Das ist wenig Auswahl und normalerweise passt man die Leistung an die Heizlast an. Genau Details könnt ihr auf der Produktseite abrufen.

PowerGlow: Der Heizstab zum Nachrüsten

Im Gegensatz zum PowerHeat ist PowerGlow eine recht einfache Nachrüst-Lösung für einen Warmwasser-Boiler. Der smarte Heizstab nutzt ebenfalls einen Überschuss der Solaranlage, um das Wasser zu erhitzen.

Durch die Kombination von PowerGlow mit EcoFlow Solarspeichersystemen, einschließlich PowerOcean, können die Nutzer auf einen zusätzlichen Meter für die intelligente Steuerung verzichten. Darüber hinaus kann PowerGlow nahtlos in PowerHeat integriert werden und als elektrische Zusatzheizung für die Wärmepumpe dienen, die sich automatisch einschaltet, wenn die Wärmepumpe nicht genügend Wärme erzeugen kann. Auch zum PowerGlow gibt es bereits eine Produktseite mit allen weiteren Informationen.

Kosten werden direkt bei euch vor Ort berechnet

Der smarte Heizstab PowerGlow ist ab Mai erhältlich und die Luft-Wasser Wärmepumpe PowerHeat wird voraussichtlich ab Ende Juni verfügbar sein. Genaue Preise nennt der Hersteller nicht, diese werden direkt von der Installationsfirma vor Ort kalkuliert.