Bezel: Screen-Broadcasting-App spiegelt jetzt auch das Apple TV

In manchen Situationen kann es hilfreich sein, Inhalte vom iPhone auf einem Mac anzeigen zu lassen. Um entsprechende Bildschirmaufnahmen anfertigen und das iPhone unter macOS spiegeln zu können, sind oftmals aufwändige Software-Lösungen vonnöten. Nicht so mit dem kleinen, aber feinen Tool Bezel für macOS, das mit der Aussage „Bezel ist der einfachste Weg, ein iPhone zu betrachten, zu präsentieren und aufzunehmen“ wirbt und von Mathijs und Tom von Nonstrict aus dem niederländischen Amersfoort entwickelt wird.

Das kleine Screen-Broadcasting-Tool steht auf der Website des Indie-Entwicklerteams in einer kostenlosen Testversion zum Ausprobieren bereit, die sich unbegrenzt mit Wasserzeichen verwenden lässt. Die Vollversion von Bezel ist als Einzelkauf für 29 USD erhältlich und enthält ein Jahr lang kostenlose Updates.

Nun hat das Entwicklerteam ein frisches Update für Bezel vorgestellt, das gleichzeitig auch einige Neuerungen mit sich bringt. So ist Bezel nun auch im deutschen Mac App Store als zweite Bezugsmöglichkeit verfügbar (Mac App Store-Link). Dort gibt es die rund 69 MB große Anwendung als Gratis-Download, über einen In-App-Kauf in Höhe von 29,99 Euro schaltet man die Vollversion frei.

Apple TVs werden erkannt und drahtlos verbunden

Eine weitere Neuerung von Bezel in der aktuellen Version 1.4.x ist eine Unterstützung für ein Apple TV zum Spiegeln auf einem Mac. In einer E-Mail an uns heißt es vom Entwickler Mathijs heißt es:

„Bezel kann jetzt nahegelegene Apple TVs auf Ihrem Mac spiegeln. Wählen Sie einfach das Apple TV in der Bezel-Menüleiste aus. Apple TVs werden erkannt und drahtlos mit ihnen verbunden. Sie können die Apple TV-Erkennung in den Einstellungen deaktivieren. Dies kann zum Beispiel nützlich sein, wenn Sie in einem Büro mit vielen Apple TVs arbeiten, die Sie nicht spiegeln möchten.“

Für alle Personen, die ein Apple Vision Pro-Headset besitzen, kann Bezel nun zudem das Headset mit Hilfe des Entwickler-Bandes auf dem Mac spiegeln. Dazu schließt man das Vision Pro einfach mit dem Kabel an den Mac an und kann anderen Personen zeigen, was man mit dem Headset gerade sieht. Außerdem hat man eine Möglichkeit hinzugefügt, auf der Website mehrere Lizenzen mit einem Rabatt kaufen zu können, und Geräte, die noch gekoppelt werden müssen, sind bereits im Dropdown-Menü sichtbar. Weiterhin gibt es einen kleinen Bugfix, um zu verhindern, dass entfernte Geräte aus den Einstellungen wieder auftauchen. Weitere Infos zu Bezel gibt es auf der Website von Nonstrict.