Lisen 3-in-1 Ladestation im Test: Was bekommt man für 29,99 Euro?

Wir haben euch schon einige MagSafe-Ladegeräte vorgestellt, die sich wunderbar für einen Wochenendtrip oder einen Urlaub eignen. Schnell eingepackt und im Hotelzimmer können iPhone, Apple Watch oder auch AirPods ganz entspannt geladen werden. Markenprodukte von Anker, Mophie oder Zens kosten aber gut und gerne über 100 Euro. Wie sieht es da mit günstigeren Alternativen aus?

Bereits Anfang der Woche haben wir einen kurzen Blick auf die 3-in-1 Ladestation von Lisen (Amazon-Link) geworfen. Mittlerweile ist das bestellte Gadget bei uns eingetroffen und wir konnten uns einen eigenen Eindruck verschaffen. Was genau bekommt man für 29,99 Euro?

Loben müssen wir zunächst einmal die kompakte Form der Ladestation. Die Grundmaße im eingeklappten Zustand betragen lediglich 7,2 x 7,2 x 2,5 Zentimeter, das Gewicht liegt bei 160 Gramm.

Die Ladestation kann man zunächst einmal aufklappen und den Winkel auf bis zu 60 Grad stellen. So kann man das iPhone auf der magnetischen Ladefläche ganz entspannt im Querformat aufladen und dabei den Standby-Modus nutzen. Der Ladepuck kann allerdings auch nach oben hin herausgezogen werden, wenn ihr das Hochformat zum Aufladen bevorzugt.

Die Leistung der Lisen 3-in-1 Ladestation

Aber wie sieht es mit der Leistung aus? Bis zu 15 Watt werden vom Hersteller versprochen, aber oftmals ist ja kein echtes MagSafe verbaut und die Leistung wird bei iPhones auf 7,5 Watt gedrosselt. Wir konnten bei der Lisen 3-in-1 Ladestation über 11 Watt Leistung messen.

Wenn die Ladestation aufgeklappt ist, könnt ihr zudem noch euer AirPods Ladecase auf der Station platzieren. Hier beträgt die maximale Leistung 5 Watt. Für die Apple Watch ist eine kleine Ladeplatte an der Unterseite der Ladestation versteckt, die ihr einfach herausziehen und an der Seite anstecken könnt. Fast Charging wird bei der Apple Watch nicht unterstützt, sie wird nur mit 2,5 Watt Leistung aufgeladen.

Hier macht sich der Preis bemerkbar

Die Verarbeitung der Lisen 3-in-1 Ladestation ist gut, bei den Materialien macht sich der Preis aber schon bemerkbar. Insbesondere bei der Ladeplatte für die Apple Watch wirkt das Plastik recht günstig.

Punktabzüge gibt es auch beim USB-C-Ladekabel. Das ist zwar ordentlich lang und sogar mit einem zusätzlichen USB-A-Adapter ausgestattet, passt farblich aber nicht zur Ladestation. Ebenso gehört ein USB-C-Netzteil nicht zum Lieferumfang dazu. Ein 30 Watt Netzteil sollte es mindestens sein, wenn ihr drei Geräte gleichzeitig aufladen wollt.

Und auch die möglichen Bonus-Punkte nimmt Lisen bei seiner 3-in-1 Ladestation nicht mit. Ich hätte mir eine kleine Tasche gewünscht, in der man sämtliches Zubehör unterbringen kann. So hat man bei einer anstehenden Reise immer alles griffbereit. Das hat sich in meinem Alltag wirklich sehr bewährt.

Für 29,99 Euro gibt es nichts zu meckern

Am Ende darf man aber nicht vergessen: Die Lisen 3-in-1 Ladestation wird aktuell für 29,99 Euro angeboten, zumindest die blaue Variante. Für die weiße Variante werden derzeit 35,69 Euro fällig und in Schwarz kostet die Lisen 3-in-1 Ladestation aktuell 39,99 Euro. Für diesen Preis kann man wirklich nicht meckern.

