TinyPod: Apple Watch-Hülle für iPod-Imitat jetzt bestellbar

In diesem Jahr feiert die Apple Watch schon ihren zehnten Geburtstag. Das Unternehmen TinyPod hat sich möglicherweise im Zuge dessen ein ganz besonderes Produkt ausgedacht: Den gleichnamigen TinyPod, ein Case für die Apple Watch, die letztere in ein iPod-ähnliches Gerät umwandeln soll.

Sowohl bei Twitter/X als auch auf einer eigenen Website wurde der tinyPod im Mai dieses Jahres in aller Kürze und ohne viele weitere Informationen geteasert. Man versprach, den TinyPod im Juni dieses Jahres offiziell verfügbar zu machen, um den Apple Watch-Korpus in einen kleinen iPod verwandeln – inklusive Steuerung per ClickWheel. „Reinventing the wheel… a tiny bit“, hieß es damals auch vom Hersteller.

Die Apple Watch wird einfach ohne Armband in das zweiteilige tinyPod-Case eingesetzt und kann dann per ClickWheel angesteuert werden. Weitere Funktionen als die bereits von der Apple Watch bekannten wird es allerdings nicht geben: Schlussendlich handelt es sich um ein nettes kleines Gadget, das die Apple Watch auch außerhalb des Handgelenks nutzbar macht.

Apple Watch: Nicht für Nutzung außerhalb des Handgelenks gedacht

Zu beachten gilt bei diesem kleinen Accessoire, dass die Apple Watch eigentlich nicht dafür konzipiert wurde, außerhalb des Handgelenks genutzt zu werden. Zum einen benötigt es für eine komplett autarke Verwendung der Apple Watch mit dem TinyPod ein Cellular-Modell, das nicht zwangsläufig in der Nähe des gekoppelten iPhones sein muss. Darüber hinaus muss die Handgelenkerkennung der Apple Watch deaktiviert werden, da man sonst die Smartwatch jedes Mal neu mit einem Passcode entsperren muss, da es kein Face ID oder Touch ID gibt. Alternativ kann man die Apple Watch ohne Passcode verwenden, was allerdings ein größeres Sicherheitsrisiko darstellt.

Auf der Website von TinyPod kann das Gadget ab sofort zum Preis von 79,99 USD für die Apple Watch-Größen 40/41 mm, 44/45 mm und die 49 mm der Apple Watch Ultra bestellt werden. Neben der Standard-Version mit ClickWheel gibt es auch noch eine „Lite“-Variante, ein reines Case ohne ClickWheel, das für 29,99 USD zu haben ist. Die Auslieferung der TinyPods soll laut Hersteller „in diesem Sommer“ erfolgen.