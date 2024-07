Microsoft Designer: iOS-Launch mit KI-Bearbeitungs- und -Kreationsfunktion

Microsoft hat seine Microsoft-Designer-App (App-Store-Link) für iOS gelauncht. Mit Designer könnt ihr Einladungen, Sticker, Bilder und mehr erstellen und bearbeiten. Auch Microsofts KI Copilot ist in der App integriert, sodass ihr eure Werke auch mithilfe künstlicher Intelligenz verändern oder gar kreieren lassen könnt. Die App steht ab sofort zum Download für iOS bereit.

Etwa ein Jahr lang befand sich Microsoft Designer in der Preview-Phase als Web-Applikation. Ab sofort können alle, die einen Microsoft-Account besitzen, die Anwendung nutzen. Auch eine kostenlose Nutzung als App für iOS, Windows und Android ist möglich, wenn ihr vor allem unterwegs Bilder bearbeiten oder generieren lassen wollt.

Über das bereits bekannte Eingabefeld für Text-Prompts könnt ihr Copilot sagen, was für Bilder ihr gerne kreieren lassen wollt. Darüber hinaus verfügt Designer aber auch über eine große Bibliothek aus Vorlagen, die ihr verwenden könnt, um zum Beispiel Grußkarten, Social-Media-Postings oder Hintergrundbilder zu erstellen. Ein Avatar-Creator ist ebenfalls an Bord.

Bilder selbst könnt ihr ebenfalls mithilfe der KI bearbeiten. So lassen sie sich zum Beispiel mit KI-generierten Rahmen versehen oder neu einfärben. Bildhintergründe lassen sich entfernen oder verändern und Objekte ebenfalls aus dem Bild entfernen. Text und ein eigenes Branding lassen sich außerdem hinzufügen.

Designer könnt ihr als eigenständige App oder, wenn ihr Copilot-Pro-Abonnenten seid, auch innerhalb von Word und PowerPoint nutzen.

Jetzt zum Download bereit

Die App steht ab sofort zum Download im App Store bereit und funktioniert auf allen iPhones, auf denen mindestens iOS 15 installiert ist. In der Free-Version sind 15 tägliche Boosts enthalten, die ihr nutzen könnt, um Bilder und Design mithilfe der KI zu erzeugen und zu bearbeiten. „Boosts werden automatisch verwendet, wenn du Bilder oder Designs erstellst oder bearbeitest, sowohl in der Designer-App als auch dort, wo Designer in Microsoft-Apps integriert ist“, sagt Sumit Chauhan, Corporate Vice President der Office-Produktgruppe von Microsoft. Wer über ein Copilot-Pro-Abonnement verfügt, erhält 100 Boosts pro Trag. Copilot Pro kostet 22 Euro pro Monat.

Fotos: Microsoft