Dyson OnTrac: Personalisierbare Over-Ear-Kopfhörer mit ANC vorgestellt

Die Marke Dyson ist hier bei uns im Blog mittlerweile wohlbekannt, allerdings weniger für Kopfhörer, sondern vielmehr für Reinigungsgeräte und Ventilatoren im Haushalt. Mit dem Dyson Zone hat man vor einiger Zeit einen ersten Ausflug in die Welt der Over-Ear-Kopfhörer gewagt, der allerdings aufgrund des merkwürdigen Designs und seiner Luftreinigungs-Maske wie eine futuristische Fehlplanung daher kam, und nicht umsonst einiges an Häme im Netz einstecken musste.

Nun allerdings zeigt man sich mit dem neuen Dyson OnTrac deutlich konservativer, was das Design angeht: Der neue Over-Ear-Kopfhörer des Herstellers setzt stattdessen auf eine fortschrittliche aktive Geräuschunterdrückung sowie eine in hohem Maße vorhandene Personalisierung. Dyson beschreibt den OnTrac als „Hi-Fi-Kopfhörer, der ausschließlich für Audio entwickelt wurde“ und neben einer „erstklassigen Active Noise Cancellation“ auch „ein immersives Hörerlebnis von bis zu 55 Stunden“ bieten soll.

Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen um bis zu 40 dB

Um eine optimale Hörumgebung zu schaffen, verfügt der Dyson OnTrac über einen speziellen Algorithmus zur aktiven Geräuschunterdrückung: Er arbeitet mit acht Mikrofonen und erfasst Umgebungsgeräusche 384.000-mal pro Sekunde. In Kombination mit den gewählten Materialien und einer speziell entwickelten internen Geometrie sollen so unerwünschte Umgebungsgeräusche um bis zu 40 dB unterdrückt werden. Auch bei aktiver Geräuschunterdrückung ist laut Hersteller eine Akkulaufzeit von bis zu 55 Stunden bzw. ein Hörerlebnis von bis zu zwei Wochen möglich. Die dafür verwendeten Lithium-Ionen-Akkus sind im Kopfbügel verbaut, um eine gleichmäßige Gewichtsverteilung zu gewährleisten. ANC kann durch einen Doppeltipp auf eine der beiden Ohrmuscheln aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Auch hinsichtlich der Soundqualität will der Dyson OnTrac überzeugen. Vom Unternehmen heißt es dazu: „Dank 40-mm-Neodym-Lautsprechertreibern mit 16 Ohm und erweiterter Audiosignalverarbeitung gibt der Dyson OnTrac Musik oder Audiosignale originalgetreu wieder. Bei niedrigen Frequenzen von 6 Hertz bis hohen von 21.000 Hertz bietet der Kopfhörer tiefe, spürbare Bässe und klare, hohe Töne am oberen Ende des Frequenzbereichs. Das um 13 Grad zum Ohr geneigte Lautsprechergehäuse sorgt für eine direktere Audiowiedergabe.“

Ganztägiger Komfort und individuell anpassbar

Der Dyson OnTrac wurde unter anderem von US Ergonomics zertifiziert und vereint nach Angaben des Herstellers „Tragekomfort mit Präzisionsakustik“. Spezielle Materialien und ein ergonomisches Design sollen für eine akustische Abdichtung und dauerhaften Komfort sorgen. Hochwertige Schaumstoffpolster und mehrfach schwenkbare Gimbal-Arme verringern den Druck auf die Ohren, weiche Mikro-Wildleder-Ohrpolster und eine optimierte Klemmkraft sorgen für einen gleichmäßigen Sitz bei verschiedenen Kopfgrößen.

Der Dyson OnTrac ist grundsätzlich in vier Farbvarianten erhältlich, die jeweils mit widerstandsfähigen Beschichtungen von Jake Dyson mit höchster Präzision gefertigt werden. Inspiriert durch den CNC-Fertigungsprozess, sind folgende Optionen mit glänzendem Finish erhältlich: Gelb/Aluminium, Nachtblau/Kupfer und Schwarz/Nickel. Die Variante Schwarz/Cinnabar bietet eine keramikähnliche Lackierung. Zusätzlich zu diesen vier Farbvarianten sind individuelle Endkappen und Ohrpolster in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich: Insgesamt sollen so über 2.000 unterschiedliche Farbkombinationen möglich sein. Ein Endkappen-Set für beide Ohrhörer kostet 49 Euro.

Wer sich für den Dyson OnTrac interessiert, kann die Farbvarianten Gelb/Aluminium, Nachtblau/Kupfer, Schwarz/Cinnabar und Schwarz/Nickel ab dem 1. August 2024 direkt auf der Website von Dyson, in den Dyson Demo Stores und bei ausgewählten Händlern für eine UVP von 499 Euro erwerben. Dort können dann auch weitere Sets mit Ohrpolstern und Endkappen zur Individualisierung bestellt werden. Wir haben bereits ein Testexemplar des Dyson OnTrac angefragt und werden euch hoffentlich bald mit weiteren eigenen Eindrücken zur Neuerscheinung versorgen können.