tinyPod: Apple Watch-Hülle will Smartwatch in iPod umwandeln

In diesem Jahr feiert die Apple Watch schon ihren zehnten Geburtstag. Das Unternehmen tinyPod hat sich möglicherweise im Zuge dessen ein ganz besonderes Produkt ausgedacht: Den gleichnamigen tinyPod, ein Case für die Apple Watch, die letztere in ein iPod-ähnliches Gerät umwandeln soll.

Sowohl bei Twitter/X als auch auf einer eigenen Website wird der tinyPod derzeit in aller Kürze und ohne viele weitere Informationen geteasert. Im Juni dieses Jahres soll der tinyPod offiziell am Markt erscheinen und den Apple Watch-Korpus in einen kleinen iPod verwandeln – inklusive Steuerung per ClickWheel. „Reinventing the wheel… a tiny bit“, heißt es dazu auch vom Hersteller.

Die Apple Watch wird einfach ohne Armband in das zweiteilige tinyPod-Case eingesetzt und kann dann per ClickWheel angesteuert werden. Weitere Funktionen als die bereits von der Apple Watch bekannten wird es allerdings nicht geben: Schlussendlich handelt es sich um ein nettes kleines Gadget, das die Apple Watch auch außerhalb des Handgelenks nutzbar macht. Zu Preisen, Apple Watch-Kompatibilitäten und einem konkreten Veröffentlichungsdatum hat sich tinyPod bisher noch nicht geäußert.

Was denkt ihr über das Konzept? Wäre der tinyPod ein Gadget für euch?