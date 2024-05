iOS 18: Generative KI soll auch personalisierte Emojis ermöglichen

Bis zur WWDC-Entwicklerkonferenz von Apple sind es gerade einmal noch zwei Wochen: Dort soll iOS 18 mit neuen KI-Funktionen, Updates für die Anpassung des Startbildschirms und mehr vorgestellt werden. Einem neuen Bericht zufolge wird eine der neuen „herausragenden KI-Funktionen“ angeblich die Möglichkeit sein, künstliche Intelligenz zu nutzen, um „individuelle Emojis zu erstellen“.

In der neuesten Ausgabe seines „Power On“-Newsletters skizziert Mark Gurman von Bloomberg, was von iOS 18 und macOS 15 zu erwarten sei. Zusätzlich zu den KI-Funktionen für Benachrichtigungen, Fotos, Notizen und mehr plane Apple auch, dass dieses Tool zur Erstellung von Emojis ein „Highlight“ für die Nutzer und Nutzerinnen sein werde.

„Eine herausragende Funktion wird generative KI für Emojis bringen. Das Unternehmen entwickelt eine Software, die in der Lage ist, benutzerdefinierte Emojis zu erstellen, die auf dem basieren, was die Nutzer in ihren Texten schreiben. Das bedeutet, dass man plötzlich ein völlig neues Emoji für jede Gelegenheit hat, das über den Katalog der Optionen hinausgeht, die Apple derzeit auf dem iPhone und anderen Geräten anbietet.“