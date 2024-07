Notizen-App in iOS und iPadOS 18: Das sind die spannendsten Neuerungen

Während der WWDC 2024-Keynote im Juni dieses Jahres hat Apple das neue iOS 18 und iPadOS 18 im Detail vorgestellt und damit auch viele Neuerungen für die hauseigenen Apps präsentiert. Seit kurzem steht iOS 18 und iPadOS 18 nun auch in einer öffentlichen Betaversion zur Verfügung, ehe dann die finale Version im Herbst dieses Jahres erscheinen wird.

Neben Apple Maps, Mail, Safari und anderen Apple-Apps wird auch die Notizen-App mit einigen spannenden Überarbeitungen versehen werden. Wir stellen die wichtigsten Neuheiten für die Notizen-App von Apple vor.

Neue Farbtöne für Texte

Eine kleine, aber feine Neuerung gibt es in der Notizen-App unter iOS 18 und iPadOS 18: Sie unterstützt erstmals Farben für getippten Text und bietet die Möglichkeit, Text mit neuen Farbtönen zu versehen. Apple bietet fünf Farben an, namentlich Lila, Pink, Orange, Minze und Blau, allerdings bisher keine Option für benutzerdefinierte Farben. Letztere kann man dem Text über die Formatierungs-Einstellungen, die man durch das Antippen der Aa-Schaltfläche aufrufen kann, hinzufügen. Der Farbton wird dann auf jeden ausgewählten Text angewendet. Sowohl der Text als auch der Hintergrund nehmen die ausgewählte Farbe an, wenn die Funktion zum Einsatz kommt.

Die fünf Farboptionen sind nützlich, um ausgewählte Wörter und Textpassagen hervorzuheben. Ihr könnt auch mehrere Farben im selben Satz verwenden. Zudem ist erwähnenswert, dass es keine Option für farbigen Text ohne schattierten Hintergrund oder schwarzen Text mit farbigem Hintergrund zu geben scheint.

Smart Script

Mit der Notizen-App sind auf dem iPad auch handschriftliche Notizen möglich. Mit iPadOS 18 wird es diesbezüglich auch eine neue Funktion geben, die alle Personen mit schlechter Handschrift freuen dürfte: Smart Script. Letzteres wandelt die eigene Handschrift über intelligente Algorithmen in eine lesbarere Version um. Dies ist besonders dann praktisch, wenn man Geschriebenes mit anderen Personen bearbeitet oder Notizen teilen will. Wichtig zu wissen: Nicht jedes iPad wird Smart Scribe nutzen können. Unterstützte Geräte sind das Pad Pro (M4), das iPad Pro 12.9″ (5. Generation und neuer), das iPad Pro 11″ (3. Generation und neuer), das iPad Air mit M2-Chip, das iPad Air 10.9″ (4. Generation und neuer), das iPad der 10. Generation sowie das iPad mini der 6. Generation.

Live-Transkription und Sprachmemos

Besonders interessant ist auch eine neue kombinierte Notizen-Funktion von iOS 18 bzw. iPadOS 18: Es lassen sich direkt in der Notizen-App Sprachmemos anfertigen, die dann in einer Sprachnotiz-Karte angezeigt und auch dort direkt abgespielt werden können. Das beste daran: Es lassen sich auch Live-Transkriptionen der Sprachnotiz erstellen. Der auf diese Weise erstellte Text kann dann wie jeder andere Text in der Notiz-App verwendet werden, inklusive Übersetzungen, Markierungen und mehr.

Zu den weiteren neuen Funktionen der Notizen-App gehören Math Notes, das eingegebene Formeln und Gleichungen direkt beim Tippen löst sowie neue ausblendbare Abschnitte und Hervorhebungen, die es erleichtern, wichtige Inhalte herauszustellen. iOS 18 und iPadOS 18 werden zusammen mit den anderen Software-Updates von Apple im Herbst dieses Jahres offiziell veröffentlicht werden. Alle Neuerungen von iOS 18 finden sich auf dieser Übersichtsseite von Apple.