Neues von AVM: FRITZ!Box-Modelle mit Wi-Fi 7, Mesh und Repeater vorgestellt

Der Hersteller AVM aus Berlin ist hier im Blog mittlerweile wohlbekannt, stellt man doch praktische Netzwerklösungen für den Heimgebrauch her. Nun hat AVM gleich eine ganze Reihe von neuen Produkten vorgestellt, die das Leben mit DSL, Glasfaser, WLAN und mehr noch weiter vereinfachen, sowie die Konkurrenz, darunter beispielsweise Eero, unter Druck setzen sollen.

AVM hat sich bei den Neuveröffentlichungen auf neue Router für DSL- und Glasfaser-Anschlüsse, ebenso wie ein erweitertes WLAN-Mesh-Set mit der Modellbezeichnung 4200 sowie einen für das Unternehmen allerersten Outdoor-WLAN-Repeater, den FRITZ!Repeater 1610 Outdoor, konzentriert.

FRITZ!Repeater 1610 Outdoor

Der FRITZ!Repeater 1610 Outdoor soll die WLAN-Reichweite im Outdoor- und Indoor-Bereich vergrößern. Der Dualband-Repeater setzt auf Wi-Fi 6 und versteht sich sowohl mit dem 5 GHz-Band mit Geschwindigkeiten von bis zu 2.400 Mbit/s, im 2,4 GHz-Band werden bis zu 600 Mbit/s erreicht. Über WLAN Mesh lässt sich der Repeater in ein bestehendes FRITZ!Box-Netzwerk einbinden, um so auch eine stabile Internetverbindung über weitere Distanzen zu ermöglichen, kann aber auch an jedem anderen Internetrouter per LAN angeschlossen werden.

Die Stromversorgung kann bei diesem neuen Modell auch über PoE+ (Power over Ethernet) erfolgen, so dass man nur ein einziges Kabel für die Strom- und Datenversorgung benötigt. Ein Gigabit-Port ist ebenfalls vorhanden. Preise und Verfügbarkeiten des neuen FRITZ!Repeater 1610 Outdoor hat AVM bislang noch nicht bekanntgegeben.

FRITZ!Mesh Set 4200

Darüber hinaus erweitert AVM mit dem FRITZ!Mesh Set 4200 das eigene WLAN-Mesh-System, das im Lieferumfang entweder über zwei oder drei WLAN-Repeater des Typs 3000 AX verfügt. Nutzen lässt sich das Set mit vorhandenen Routern oder auch mit einem Glasfaser-Modem, und setzt auf Wi-Fi 6 sowie das Triband-Verfahren mit 2,4 und 5 GHz. Mit diesen Voraussetzungen sollen Datentransfers mit bis zu 4.200 Mbit/s erreicht werden. Darüber hinaus ist jeder Repeater im Set mit zwei Gigabit-Anschlüssen ausgestattet. Die UVP für das 2er-Set liegt laut AVM bis 329 Euro, das Dreierset soll 429 Euro kosten. Bei Amazon gibt es das Set bereits ab rund 410 Euro.

FRITZ!Mesh Set 4200 3-Pack (WLAN-Mesh-System bestehend aus drei FRITZ!Repeater 3000... Für die Nutzung am bestehenden Internetrouter, direkt am Glasfasermodem (ONT) oder an einer FRITZ!Box

WLAN-Mesh-System bestehend aus drei FRITZ!Repeater 3000 AX; überall beste WLAN-Abdeckung für 5-7 Räume

FRITZ!Box 4630, 7630 und 7632

Während der ANGACOM-Messe in Köln hat AVM auch neue Modelle der beliebten FRITZ!Box-Router präsentiert, die sich entweder mit DSL- oder Glasfaser-Anschlüssen nutzen lassen. Neben den kompakten Modellen der FRITZ!Box 7630 und 7632, die sich für DSL verwenden lassen, gibt es unter anderem auch die neue FRITZ!Box 4630 für den Glasfaser-Einsatz. Alle drei Modelle setzen auf Wi-Fi 7 und sind laut Hersteller sowohl für den Heim-, als auch für den professionellen Internetanbieter-Einsatz gedacht.

Die FRITZ!Box 7630 eignet sich für Supervectoring-Anschlüsse und bietet Geschwindigkeiten bis 300 Mbit/s, WLAN-Mesh im Dualband-Betrieb mit Geschwindigkeiten von 2.880 Mbit/s (5 GHz) bzw. 688 Mbit/s (2,4 GHz). Ausgestattet ist der DSL-Router mit einem 2,5 Gbit/s-WAN/LAN-Anschluss sowie drei Gigabit-LAN-Ports. Die FRITZ!Box 7632 unterstützt darüber hinaus noch den schnellen G.fast-Standard mit bis zu 1 Gbit/s, ansonsten sind die Spezifikationen ähnlich zum Schwestermodell 7630. Dies umfasst auch einen USB 3.0-Anschluss für Mobilfunk- und Speicher-Sticks bzw. Festplatten, ebenso wie Telefonfunktionen per IP/SIP und DECT.

Wer über einen Glasfaser-Anschluss verfügt, kann sich die neue FRITZ!Box 4630 ansehen, die speziell dafür konzipiert wurde. Sie agiert als WLAN-Router hinter einem Glasfaser-Modem und weist Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbit/s auf. Anschlusstechnisch gibt es hier zwei Gigabit-LAN-Ports sowie zwei 2,5 GBit/s-Anschlüsse für LAN und WAN.

Wie auch bei allen anderen FRITZ!Box-Modellen stellt AVM auch hier die üblichen Features wie einen Medienserver, WLAN-Gastzugänge, Kindersicherung, VPN und mehr über das hauseigene FRITZ!OS bereit. Zu den Preisen und Verfügbarkeiten der neuen Router macht AVM bisher noch keine Angaben. Alle Spezifikationen der neuen FRITZ!Box-Modelle finden sich auf der Website von AVM.