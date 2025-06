Rain Viewer: Update für die Wetter-App bringt neue PRO Radar-Funktion

Wer unseren Blog regelmäßig verfolgt, wird sicherlich schon den ein oder anderen Artikel über die Wetter- und Regenradar-App Rain Viewer (App Store-Link) entdeckt haben. Die Anwendung konzentriert sich vornehmlich auf Niederschlagsinfos und -karten für die ganze Welt, bietet darüber hinaus aber auch stündliche und tägliche Wettervorhersagen sowie Infos zu Sonnenauf- und Sonnenuntergang, Luftqualität, Unwetterwarnungen und mehr.

Erst heute Morgen haben wir über die neue Regenradar-App Regenschirm berichtet, die vom deutschen Entwickler Niels Lohmann aus Berlin entwickelt wurde und ebenfalls Regenradar-Infos und Regenwarnungen ausgibt. In eine ähnliche Kerbe schlägt auch Rain Viewer, das bereits seit einigen Jahren im deutschen App Store vertreten ist und nun mit einem größeren Update versehen wurde.

Rain Viewer hat mit dem neuesten Update PRO Radar eingeführt: Dabei handelt es sich um eine neue Funktion, die professionelle Radarinfos in die Hände alltäglicher Nutzer und Nutzerinnen bringt. Diese Einführung markiert einen großen Schritt in der mobilen Wetterverfolgung, die ohne das wachsende Engagement Europas für offene meteorologische Daten nicht möglich gewesen wäre. Das berichtet das Rain Viewer-Team dazu:

„In den letzten Jahren hat die Europäische Union mit ihrer Richtlinie ‚Open Data Directive’ den Zugang zu Wetterradar-Rohdaten erleichtert. Diese Richtlinie ermöglicht es nun unabhängigen Entwicklern und privaten Unternehmen, Tools zu erstellen, die früher ausschließlich den nationalen Wetterdiensten vorbehalten waren. Das PRO Radar von Rain Viewer ist aus dieser Entwicklung entstanden und verwandelt rohe Radarsignale in interaktive Echtzeit-Informationen für Nutzer auf dem ganzen Kontinent.“

PRO Radar geht auch noch einige Schritte weiter, indem es den Usern ermöglicht, die innere Struktur von Gewittern zu analysieren – etwas, das normalerweise professionellen Meteorologen vorbehalten ist. PRO Radar ermöglicht dabei unter anderem einen Zugang zu einzelnen Radarstationen in Europa und darüber hinaus, sowie auch die Nutzung von spezialisierten Radarprodukten. Zu diesen gehören:

Horizontale und vertikale Reflektivität: Zeigt die Intensität des Niederschlags – leichter Regen, schwere Stürme oder Hagel – sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Polarisation an.

Zeigt die Intensität des Niederschlags – leichter Regen, schwere Stürme oder Hagel – sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Polarisation an. Radialgeschwindigkeit: Zeigt an, wie schnell sich die Niederschlagspartikel (Regen, Schnee oder Hagel) relativ zum Radar bewegen.

Zeigt an, wie schnell sich die Niederschlagspartikel (Regen, Schnee oder Hagel) relativ zum Radar bewegen. Korrelationskoeffizient (CC): Filtert wetterunabhängiges „Rauschen“ wie Vögel oder Trümmer aus – nützlich für die Erkennung von Tornado-Trümmersignaturen.

Filtert wetterunabhängiges „Rauschen“ wie Vögel oder Trümmer aus – nützlich für die Erkennung von Tornado-Trümmersignaturen. Hydrometeor-Klassifizierung: Kategorisiert die Art des Niederschlags (Regen, Hagel, Schnee usw.) auf der Grundlage von Radarrückmeldungen.

Kategorisiert die Art des Niederschlags (Regen, Hagel, Schnee usw.) auf der Grundlage von Radarrückmeldungen. Neigungssteuerung für vertikales Scannen: Ein großer Vorteil von PRO Radar ist die Möglichkeit, den Blickwinkel des Radars zu ändern. Dies ermöglicht es, die Niederschlagsgebiete wie einen Kuchen zu betrachten, der nach Höhe in Schichten unterteilt ist. Diese Schichten können Hagelkerne, Aufwinde, Sturmrotation und mehr sein.

Die neue Funktion von Rain Viewer steht ab sofort im deutschen App Store für alle Nutzer und Nutzerinnen der App mit aktivem PRO-Abonnement zur Verfügung. Das Abo ist zum Preis von 3,99 Euro/Monat bzw. 18,99 Euro/Jahr im App Store per In-App-Kauf erhältlich. Für die Nutzung von Rain Viewer wird auf dem iPhone oder iPad mindestens iOS/iPadOS 15.0 oder neuer sowie rund 176 MB an freiem Speicherplatz benötigt. Alle Inhalte von Rain Viewer stehen in deutscher Sprache zur Verfügung.