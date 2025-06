Notizen: Neuer Shortcut bringt euch zwei neue Funktionen

Apple hat eine neuen Tasten-Shortcut zu seiner beliebten Notizen-App (App-Store-Link) hinzugefügt. Mit der Taste für das Gleichheitszeichen könnt ihr nun sofortiges Umrechnen von Währungen, Maßeinheiten und Co. triggern und auch Gleichungen lösen lassen.

Bislang waren Umrechnungen möglich, wenn ihr den betreffenden Text in der Notitzen-App markiert habt und euch dann über ein Kontextmenü die Antwort anzeigen lassen habt. Ab sofort braucht ihr dafür nur noch das Gleichheitszeichen.

Öffnet eine Notiz und tippt einen Wert plus Einheit einer Währung oder einer Maßeinheit ein, dann tippt auf das Gleichheitszeichen. Sofort wird euch ein Umrechnungsergebnis angezeigt. Tippe ich zum Beispiel „35€ =„ ein, wird mir der Betrag in US-Dollar umgerechnet ausgegeben als „35€ = 39,93 USD“. Drückt ihr dann auf die Enter-Taste, wird das Ergebnis auch in der Notiz gespeichert.

Leider lässt sich die Umrechnungseinheit auf diese Weise nicht ändern. Das heißt, wenn ihr nicht in Dollar oder Euro umrechnen wollt, müsst ihr euch anderer Tools bedienen, etwa der Spotlight-Suche.

Mathematische Gleichungen lassen sich ebenfalls lösen

Zusätzlich zu der vereinfachten Umrechnung hilft euch das Gleichheitszeichen auch beim Lösen einfacher mathematischer Gleichungen.

Tippt dazu einfach eine Gleichung samt Gleichheitszeichen ein und die Lösung wird entsprechend der Anzeige beim Umrechnen ausgegeben. Ein Tippen auf Enter speichert die Lösung in der Notiz.

Ihr müsst euch allerdings nicht nur auf Zahlen und Werte beschränken, wenn ihr Gleichungen lösen wollt, sondern könnt auch geschriebene Variablen eingeben. Auf dem Screenshot seht ihr ein Beispiel.

Der Shortcut wurde von Apple bereits hinzugefügt. Wenn ihr die Notizen-App öffnet, solltet ihr bereits auf die neuen Funktionalitäten zugreifen können. Besonders die Gleichungen-Funktionen empfinde ich als praktische Neuerung.