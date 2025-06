Contract: Vertragsmanagement-App bekommt viele kleinere Verbesserungen

Contract (App-Store-Link) ist eine Indie-App aus deutscher Entwicklung für das Management eurer laufenden Verträge, die ihr sowohl auf dem iPhone, dem iPad und dem Mac nutzen könnt. Vergangenes Jahr habe ich euch die App ausführlicher vorgestellt. In den letzten Tagen und Wochen hat Contract einige Updates bekommen, die der App einige kleinere Verbesserungen bescheren. Wir haben alle Änderungen für euch zusammengetragen.

Mit Contract könnt ihr all eure Verträge in der App hinterlegen und auch Kündigungen für die Verträge über die App erzeugen. Auch die Kosten für die jeweiligen Abos und Co. werden in der App dargestellt, sodass ihr eure Ausgaben für laufende Verträge schnell im Blick behalten könnt.

In den letzten Wochen hat Contract einige Updates bekommen. Folgendes ist ab sofort neu:

Der Bereich „Gekündigt & abgelaufen“ heißt jetzt Archiv

Einführung neuer Anzeigeoption, sodass ihr selbst entscheiden könnt, ob gekündigte Verträge im Archiv landen oder nicht

Sortierung in der Exportfunktion wurde verbessert

Einführung einer Kalendererinnerung für die Vertragskündigung sowie Verbesserung der Funktion

Anpassung der Adresszeile für Kündigungen

Zahlungen können jetzt nach einem oder mehreren Vertragsinhabern gefiltert werden

Einführung einer neuen Abrechnungsperiode („zweiwöchentlich“)

Die Vertragssuche kann nun auch über die Kunden- und Vertragsnummer erfolgen

Update jetzt laden

Die aktuelle Version von Contract könnt ihr ab sofort im App Store herunterladen. Die App wird in einer Freeversion und einer Vollversion angeboten; letztere kostet euch monatlich 0,99 Euro bzw. aktuell 9,99 Euro im Einmalkauf.