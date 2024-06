Contract: Vertragsmanagement-App für iPhone, iPad und Mac

Heute stelle ich euch eine Indie-App für das Management eurer Verträge vor: Mit Contract (App-Store-Link) könnt ihr auf dem iPhone, iPad und dem Mac all eure Verträge und die damit verbundenen Kosten im Blick behalten und über die App auch Kündigungen erzeugen. Contract kommt dabei in einer Freeversion und einer Vollversion, die euch monatlich 0,99 Euro bzw. aktuell 9,99 Euro im Einmalkauf kostet.

Besonders in Zeiten der unzähligen Abo-Modelle kann es hilfreich sein, all seine laufenden Verträge – seien es nun Streamingdienst-Abos oder der Vetrag für die Hausratversicherung – an einem Ort dokumentiert zu wissen. Mit Contract hat Entwickler Benedikt Betz eine App-Lösung geschaffen, in der ihr eure Verträge hinterlegen und in der App auch Kündigungen erzeugen könnt.

Die App ist dabei schlicht und übersichtlich gestaltet und bietet auf Vertragsebene diverse Felder, die mit allen wichtigen Vertragsdaten befüllt werden können, etwa Kosten, Abrechnungsturnus, Vertragskategorie und viele mehr.

In der Vollversion lassen sich auch Vertragsinhaber anlegen, sodass ihr direkt auswählen könnt, ob der angelegte Vertrag auf euch selbst oder zum Beispiel eure Partnerin oder euren Partner läuft.

Im Reiter „Kosten“ erhaltet ihr einen Überblick über eure monatlichen/jährlichen Kosten, die durch die Verträge entstehen.

Kündigungen für Verträge erzeugen

Habt ihr euch dazu entschieden, einen Vertrag zu kündigen, könnt ihr über den Reiter „Kündigen“ eine entsprechende Kündigung erzeugen. Dazu müsst ihr den Empfänger aber noch einmal selbst händisch eingeben und könnt nicht einen bestehenden Vertrag auswählen, bei dem ihr idealerweise ja schon alle Daten hinterlegt habt. Die erzeugte Kündigung müsst ihr dann auch selbst an den Vertragspartner schicken.

Da diverse Apps es aber mittlerweile ja möglich machen, Verträge direkt in der eigenen App zu kündigen, ist das Kündigungsrecht-Feature bei Contract zwar nett, aber dadurch, dass man eben viel „zu Fuß“ eingeben muss, im Vergleich doch recht umständlich.

Praktischer Helfer mit Potential

Das händische Befüllen ist tatsächlich insgesamt ein Manko von Contract. Klasse wäre, wenn ich zum Beispiel das PDF des Vertrags hochladen könnte und ein Großteil der Vertragsdaten automatisch in die richtigen Felder eingepflegt werden würde. Das würde eine Menge Tipparbeit ersparen.

Wer aber zum Beispiel nur seine Verträge und die damit verbundenen Kosten im Blick behalten möchte und darum nicht alle Felder zwingend befüllen muss oder möchte, hat mit Contract auf jeden Fall eine super Übersicht über alle laufenden Verträge und Abos.

Die Freeversion bietet dabei schon eine Vielzahl an Funktionen, aber leider auch eine begrenzte Anzahl an hinterlegbaren Verträgen an. Die Vollversion bekommt ihr für 0,99 Euro pro Monat oder aktuell für einmalig 9,99 Euro statt 17,99 Euro.

Contract funktioniert auf iPhones und iPads, auf denen iOS bzw. iPadOS 16 oder neuer läuft. Macs mit macOS 13 sind ebenfalls mit Contract kompatibel.