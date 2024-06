Tineco Floor One Stretch S6 im Test: Endlich unter Möbeln wischsaugen

Der Markt für Wischsauger wird immer größer und auch Tineco hat mit dem Tineco Floor One Stretch S6 (Amazon-Link) ein neues Modell am Start, das erstmals flach unter Möbeln wischen kann. Was mir an dem Gerät gut gefällt und was Tineco nicht so gut gemacht hat, lest ihr in meinem Erfahrungsbericht.

Tineco, eine Marke von Ecovacs, kümmert sich um die Sparte Wischsauger und bietet mit dem Floor One Stretch S6 erstmals einen Wischsauger an, den man flach hinlegen kann. Mit einer Aufbauhöhe von 13 Zentimeter kann man unter entsprechende Möbel, Tische, Sofas, Betten und mehr einfach wischsaugen. Damit das möglich wird, hat sich Tineco was einfallen lassen und hat den Frischwassertank einfach auf die den Bürstenkopf gesetzt. So läuft man keine Gefahr, dass Wasser austreten kann, wobei andere Hersteller gezeigt haben, dass auch ein klassisches Design mit internen Änderungen ein Auslaufen verhindern.

Insgesamt könnt ihr 850 Milliliter frisches Wasser in den Tank einfüllen und ein wenig vom mitgelieferten Reinigungsmittel benutzen. Eine automatische Dosierung gibt es nicht, demnach müsst ihr den Reiniger immer manuell zuführen. Wie schon erwähnt, ist der Frischwassertank auf dem Bürstenkopf platziert. Daraus resultiert, dass Wasser beim Wischsaugen nicht ausläuft, allerdings muss man sich zum Nachfüllen bis nach ganz unten bücken.

Maximale Arbeitszeit liegt bei 40 Minuten

Der Schmutzwassertank, der 720 Milliliter fasst, befindet sich wie gewohnt in der Mitte des Geräts und fängt mit einem kleinen Filter größere Partien vorher ab. Die drei verfügbaren Wischmodi könnt ihr einfach am Handstück durchschalten und so zwischen einem Auto-, Max- und Saug-Modus wechseln. Mit einem vollen Akku könnt ihr rund 40 Minuten arbeiten, wobei im Max-Modus die Arbeitszeit ungefähr halbiert wird. Mehr als 20 Minuten sind mir immer noch mehr als ausreichend, um auch größerer Bereiche reinigen zu können.

Der Akku-Wischsauger ist mit 4,5 Kilogramm nicht besonders schwer, jedoch gibt es keine motorisierten Räder, die bei der Bedienung helfen. Die Bürstenwalze sorgt beim Vorwärtsgang selbst für einen kleinen Zug nach vorne, hingegen benötigt die Rückwärtsbewegung etwas mehr Kraft. Da man den Floor One Stretch S6 um bis zu 45 Grad nach rechts und links neigen kann, erfolgt die Handhabung insgesamt einfach und gut.

Floor One Stretch S6 wischt erstmals auch flach

Das klare Verkaufsargument ist das flache wischsaugen unter Möbeln und anderen Einrichtungsgegenständen. Und diese Aufgabe erledigt der Stretch S6 mit Bravur, allerdings ist mir unerklärlich, warum gerade dieses Modell auf ein vorderseitiges Licht verzichtet. Genau dieser Wischsauger ist ja dafür gemacht, um auch dunkle Bereiche unter Sofas, Betten und mehr zu erreichen. Es ist wirklich sehr schade, dass an dieser Stelle gespart wurde.

Die Reinigungsleistung ist gut

Der Floor One Stretch S6 von Tineco ist mit einer Bürstenwalze ausgestattet, die beidseitig bis auf wenige Millimeter an die Kante ragt und so eine Kantenreinigung ermöglicht. Schmutz und Staub werden zuverlässig entfernt und eingesaugt und auch grobe Stückchen, zum Beispiel Müsli, könnt ihr in einem Durchgang einsaugen. Das ist schon eine Erleichterung, da man so in einem Schritt direkt alles entfernen kann. Flüssige und nicht eingetrocknete Sachen sind schnell entfernt, hartnäckige Flecken, die möglicherweise schon angetrocknet sind, müssen mehrfach bearbeitet werden. Im Notfall muss man doch per Hand eingreifen.

Darüber hinaus bietet der Tineco Floor One Stretch S6 eine Selbstreinigung mit 70 Grad heißem Wasser, genannt FlashDry. Im Test zeigt sich, dass die Reinigung der Rolle sehr gut funktioniert und diese danach wieder sauber ist. Besonders beeindruckend finde ich aber die schnelle Heißlufttrocknung der Bürste, die innerhalb von 5 Minuten erledigt ist. Während andere Modelle eine leise und lange Heißlufttrocknung anbieten, trocknet der Floor One Stretch S6 die Bürste in nur 5 Minuten, wobei die Lautstärke in diesem Zeitraum erhöht ist. Gemessen habe ich eine Lautstärke von circa 80 dB(A), was schon viel ist, aber nach 5 Minuten ist dann auch Ruhe.

Fazit zum Tineco Floor One Stretch S6

Das neue Flachdesign von Tineco weiß zu überzeugen und sorgt dafür, dass auch schwer zugängliche Areale sauber werden. Ich bin mit der Handhabung sehr zufrieden, auch ohne motorisierte Räder. Der Wischsauger hat Flecken zuverlässig entfernt und vor allem die Selbstreinigung mit der anschließend High-Speed-Trocknung sind beeindruckend gut.

Für den Tineco Floor One Stretch S6 ruft der Hersteller 599 Euro auf, wobei ihr noch für kurze Zeit sparen könnt. Aktiviert einfach den 50 Euro Gutschein auf der Produktseite und nutzt den zusätzlichen Gutschein StreSale für weitere 5 Prozent Rabatt. An der Kasse werden euch dann nur 519,05 Euro berechnet.

