Firefox auf Windows jetzt mit Passwörtern in der iCloud kompatibel

Der iCloud-Schlüsselbund ist eine ziemlich praktische Sache, insbesondere wenn man sich im gleichen Atemzug auch noch sichere Passwörter von Apple generieren lässt. Im Apple-Kosmos kann man die Passwörter bereits in vielen verschiedenen Apps automatisch verwenden, nun gibt es für alle Windows-Rechner ein spannendes Update.

Die bisher nur für den Mac verfügbare Browser-Erweiterung für Firefox ist nun auch für Windows verfügbar. Das heißt: Wenn ihr bereits iCloud für Windows benutzt, könnt ihr jetzt auch iCloud Passworts als Browser-Erweiterung installieren.

Auf Windows hat Apple bereits für Google Chrome und Microsoft Edge ähnliche Tools zur Verfügung gestellt, nun auch für Firefox. Ursprünglich konnte man die iCloud-Passwörter ja nur in Safari nutzen, das es mittlerweile für Windows gar nicht mehr gibt. Nun dürften die drei wichtigsten Browser unterstützt werden.

Die Handhabung ist ganz einfach: Nach der Aktivierung der iCloud auf dem Windows-PC und der Installation der Browser-Erweiterung erscheint in jedem Login-Feld ein kleines Pop-Up, falls für die betreffende Webseite bereits ein Passwort in der iCloud gespeichert ist. Das kann dann einfach eingefügt und genutzt werden.

Wir verwaltet ihr eure Passwörter?

„Alle neuen Passwörter, die du in Firefox erstellst, werden in deinem iCloud-Schlüsselbund gespeichert, sodass sie auch auf deinen anderen Apple-Geräten verfügbar sind. Die Erweiterung kann auch Bestätigungscodes generieren, die du durch einen Rechtsklick auf einen QR-Code einrichten kannst“, heißt es in der Beschreibung von Apple.

Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr eure Passwörter verwaltet. Vertraut ihr auf Apples Lösung, setzt ihr auf einen anderen Passwort-Manager, speichert ihr alles nur lokal in irgendeiner Datei oder seid ihr so wagemutig, dass ihr überall nur ein Passwort nutzt und euch das gerade noch so merken könnt? Wir sind gespannt auf eure Kommentare!