Shelly 2PM Gen4 zur Rollladensteuerung steht in den Startlöchern

Vor rund acht Jahren, als ich mich noch nicht so sehr mit dem Thema Smart Home beschäftigt habe, ließ ich mir eine Rollladensteuerung mit Display und Zeitsteuerung einbauen. Die Dinger waren leider absolut dumm, man konnte nur feste Zeiten von Montag bis Freitag sowie Samstag und Sonntag einstellen. Absolut nicht flexibel, alle paar Wochen mussten die Zeiten nach dem Sonnenstand neu angepasst werden.

Ziemlich schnell bin ich dann auf smarte Z-Wave Rollladen-Aktoren gewechselt und bin rundum zufrieden. Zusammen mit meinem Homey Pro habe ich mir eine ziemlich umfangreiche Automation gebastelt, die unter anderem auf der Ostseite des Hauses darauf achtet, dass an warmen Tagen ein Sonnenschutz sichergestellt wird.

Shelly 2PM Gen4 als neue Alternative

Dazu nutze ich Z-Wave-Komponenten von Fibaro, mittlerweile gibt es aber etliche andere Optionen mit moderneren Standards. Ganz frisch in den Startlöchern steht der Shelly 2PM Gen4. Dieses kleine Modul eignet sich nicht nur für die Aufrüstung von Lichtschaltern und Steckdosen, sondern auch für Rollladen.

In der vierten Generation ist das Modul mit einem neuen Chipsatz ausgestattet, der neben WLAN und Bluetooth auch Zigbee beherrscht. Außerdem ist eine Matter-Zertifizierung mit dabei, so dass die Einbindung in das Smart Home System eurer Wahl zum Kinderspiel wird.

Neben der Steuerung von zwei unterschiedlichen Stromkreisen sind die zwei Kanäle vor allem zur Verschattung interessant. Damit können beispielsweise Rollläden, Jalousien, Vorhänge oder Markisen smart gesteuert werden. Eine Kalibrierungsfunktion ermöglicht eine exakte Ausrichtung beim Öffnen, Schließen und Anhalten. Zudem ist die Einstellung des Lamellenwinkels bei Jalousien möglich.

Nun steht der Marktstart des neuen Moduls unmittelbar bevor. Auf der Shelly-Webseite findet ihr bereits die vollständige Produktseite, der Shelly 2PM Gen4 wird knapp 39 Euro kosten. Aktuell kann man sich bei Verfügbarkeit benachrichtigen lassen, schon bald dürfte das Zubehör dann auch im Handel erhältlich sein.