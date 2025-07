Homey: Leistungsstarker Smart Home Hub bekommt neue Funktion

Der auch von mir eingesetzte Smart Home Hub Homey hat mal wieder etwas dazu gelernt. Die intelligente Steuerzentrale aus den Niederlanden für fast alle eure Smart Home Geräte kann jetzt mit neuen Widgets für den Homescreen gesteuert werden, ohne die App zu öffnen.

Dazu gibt es ab sofort verschiedene Optionen, die ihr auf euren Homescreen packen könnt. So lassen sich beispielsweise Flows, die verschiedene Aktionen im Smart Home ausführen können, in drei verschiedenen Widget-Größen direkt auf den Homescreen packen. So habt ihr direkten Zugriff auf bis zu 12 Flows.

Ein mittelgroßes und großes Widget steht auch für die Moods von Homey zur Verfügung. Sie werden vor allem für Szenen rund um die Beleuchtung genutzt, so dass ihr das Licht auch hier direkt vom Homescreen aus einstellen könnt.

Das dritte Widget ist nur in einer Größe verfügbar: Insights. Mit diesem Widget könnt ihr euch die Verlaufsdaten ausgewählter Geräte anzeigen lassen, etwa den Energieverbrauch einer Steckdose, die Temperatur eines Sensors oder andere unterstützte Daten.

Mit diesen Standards kann sich Homey verbinden

Was aus meiner Sicht absolut beeindruckend ist, das ist die Vielseitigkeit des Homey Pro. Unter anderem kann sich die Zentrale direkt mit Matter-Geräten über Thread verbinden, ganz ohne weiteres Zubehör. Zusätzlich zu Thread kann Homey Pro mit Smart Home-Geräten über Zigbee, Z-Wave, Matter-over-Wi-Fi, lokale LAN-APIs, Cloud-basierte APIs, 433MHz RF, BLE und Infrarot kommunizieren. Homey Pro unterstützt auch die direkte Steuerung von Klimaanlagen über Infrarot sowie die Steuerung von Unterhaltungsgeräten, wobei dann eine direkte Sichtverbindung erforderlich ist.

Mit Homey Pro wird Smart Home zum Kinderspiel, egal mit Geräten von welchem Hersteller. Sicherlich gibt es mit Systemen wie Home Assistant ähnlich viele Möglichkeiten, doch Homey Pro verfolgt einen ganz anderen Ansatz: Es stellt die Benutzerfreundlichkeit in den Vordergrund, auch Neulinge finden sich schnell im System zurecht.