iOS 26: Beats- und AirPods-Kopfhörer schalten sich bei Schlaf automatisch aus

Wem ist es nicht schon einmal passiert: Man legt sich mit den Beats- oder AirPods-Kopfhörern für eine kleine Ruhepause hin, um etwas Musik oder Podcasts zu genießen, und schläft prompt ein. Mit iOS 26 wird es ein spannendes neues Feature geben, das die Beats oder AirPods automatisch ausschaltet, wenn man bei der Nutzung einschläft.

Wie MacRumors berichtet, soll das Software-Update eine neue Funktion namens „Medien beim Einschlafen pausieren“ enthalten, die die Ohrhörer ausschaltet, wenn man nicht mehr wach ist, um zuhören zu können. Apple hatte auf das neue Feature bereits während der WWDC 2025-Entwicklerkonferenz erwähnt, es dort aber als neue Funktion für die AirPods beworben. Der MacRumors-Mitarbeiter Steve Moser entdeckte nun aber im Code von iOS 26, dass die Option auch für Beats-Kopfhörer verfügbar ist.

„Die Option, die Audiowiedergabe im Schlaf zu unterbrechen, speichert deine Position in einem Hörbuch oder Podcast, schont aber auch den Akku, da deine Ohrhörer nicht die ganze Nacht über eingeschaltet bleiben.“

So berichtet MacRumors über die neue Funktion. Das Anhalten der Audiowiedergabe solle laut Angaben des Blogs standardmäßig aktiviert sein, wenn man iOS 26 installiere. Darüber hinaus könne es auch aktiviert werden, indem man die Kopfhörer an das eigene iPhone anschließt und dann in der Einstellungen-App darauf tippt. Informationen darüber, wie die Beats oder AirPods erkennen, dass man eingeschlafen ist, hat Apple nicht mitgeteilt.

Um das angekündigte Feature „Medien beim Einschlafen pausieren“ nutzen zu können, ist zwingend iOS 26 sowie eine derzeit noch getestete aktualisierte Firmware für die Kopfhörer erforderlich. Letztere wird gerade noch von Apple in einer Betaphase getestet. Bislang ist iOS 26 noch auf Entwickler und Entwicklerinnen beschränkt, bald soll allerdings auch eine öffentliche Betaversion verfügbar gemacht werden. Im Herbst, voraussichtlich im September oder Oktober, dürfte dann das offizielle Release erfolgen.