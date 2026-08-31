Home Assistant für iOS: Nach Update mit neuen Widgets, Live-Aktivitäten und mehr

Die Home Assistant-App für iOS (App Store-Link) ist in Version 2026.9.0 erschienen und bringt eine ganze Reihe neuer Funktionen mit. Besonders Apple-Nutzer und -Nutzerinnen dürfen sich über mehrere praktische Neuerungen freuen: Live Activities, neue Widgets, eine komplett überarbeitete Apple-Watch-App und zusätzliche Funktionen für CarPlay gehören zu den Highlights des Updates.

Mit den neuen Live Activities lassen sich laufende Vorgänge und Timer aus Home Assistant direkt auf dem iPhone-Sperrbildschirm sowie in der Dynamic Island verfolgen. Dazu kommen neue Widgets: Das Energie-Dashboard kann jetzt auf dem Home- und Sperrbildschirm angezeigt werden, außerdem gibt es ein Kalender-Widget für anstehende Termine, ebenso wie ein mittelgroßes Widget für Assist.

Besonders umfangreich fällt die Überarbeitung der Apple Watch-App aus: Direkt vom Handgelenk aus lassen sich nun unter anderem Lichter, Rollos, Lüfter, Thermostate, Schlösser und Saugroboter bedienen. Außerdem können User Bereiche durchsuchen und Sensordaten abrufen. Neu sind auch anpassbare Komplikationen, die sich direkt auf der Apple Watch konfigurieren lassen und zunächst als Labs-Funktion angeboten werden.

Mehr Komfort im Auto und im Apple-Ökosystem

Auch Home Assistant im Auto bekommt neue Möglichkeiten. Über CarPlay stehen jetzt Regler für Klima und Saugroboter bereit, während Ordner einen schnelleren Zugriff auf wichtige Funktionen ermöglichen. Ebenfalls als Labs-Features gibt es die Synchronisation von Apple-Erinnerungen mit Home-Assistant-To-do-Listen sowie die Möglichkeit, Apple Health-Daten als Sensoren in Home Assistant einzubinden. Hinzu kommen ein automatischer Serverwechsel abhängig vom Standort, Spotlight-Suche für Entitäten und neue App Intents für Kalender und Events.

Neben den sichtbaren Neuerungen hat das Update auch unter der Haube einiges im Gepäck. Die App soll schneller starten, während die Einstellungen neu strukturiert und um eine Suchfunktion ergänzt wurden. Der Kamera-Player soll beim Streaming über entfernte Verbindungen zuverlässiger arbeiten. Darüber hinaus hat das Entwicklerteam zahlreiche Absturz- und Stabilitätsprobleme auf iPhone, Apple Watch und Mac behoben und unter anderem Fehler im Zusammenhang mit Servern mit mTLS-Zertifikaten beseitigt.

Home Assistant steht als App für iPhones, iPads, Macs und die Apple Watch kostenlos im deutschen App Store zum Download zur Verfügung. Für die Installation benötigt es neben rund 136 MB an freiem Speicherplatz auch iOS/iPadOS 16.4, macOS 13.3 oder watchOS 9.0 oder neuer. Alle Inhalte sind in deutscher Sprache nutzbar. Home Assistant ist ein Open Source-Projekt, weitere Informationen dazu gibt es auf der offiziellen Website.