Zwei mobile Kühlschränke von Anker und EcoFlow am Prime Day günstiger

Spätestens beim nächsten großen Grillabend gibt es auch hier wieder ein Problem: Die Gäste bringen Salate mit, der Kühlschrank ist ohnehin schon mit Grillgut gefüllt und dann sollen auch noch Getränke gekühlt werden. Falls ihr immer wieder zu wenig Platz im Kühlschrank habt und vielleicht auch noch eine flexible Lösung für unterwegs sucht, dann haben Anker und EcoFlow am Prime Day die passenden Angebote.

Der Anker Solix EverFrost 2 ab 549,99 Euro

Den mobilen Kühlschrank von Anker bekommt ihr in drei verschiedenen Größen mit einem Innenvolumen von 23, 40 oder 58 Litern ab einem Preis von 549,99 Euro. Vor dem Prime Day gab es bereits ein Angebot für 599,99 Euro. Auch die beiden größeren Varianten sind derzeit reduziert, hier liegen die Preise bei 649,99 Euro und 849,99 Euro.

Der Anker Solix EverFrost 2 ist mit einem 288 Wattstunden starken Akku ausgestattet und kann damit, je nach Temperatur, bis zu zwei Tage lang ohne Steckdose betrieben werden. Was ich besonders praktisch finde: Räder zum einfachen Transport sind direkt integriert, ebenso findet man einen Griff der gleichzeitig als kleiner Tisch dient sowie einen integrierten Flaschenöffner.

Anker SOLIX EverFrost 2 23L Kompressor-Kühlbox & Akku-Kühlschrank, Tragbar mit... Eis war gestern: Keine nassen Pfützen oder verlorenen Platz durch Eis. Halte Getränke gefroren und Lebensmittel von -20°C bis 20°C gekühlt.

Unendliche Kühle: Genieße 2,1 Tage lang kühle Erfrischung mit 288Wh Akku.

Der Ecoflow Glacier Classic ab 699 Euro

Auch EcoFlow mischt am Prime Day mit dem neuen Glacier Classic mit. Den gibt es in den drei Größen 35, 40 oder 55 Liter. Das besondere Angebot am Prime Day: Bei der kleinsten Variante für 699 Euro bekommt ihr den mit 299 Euro nicht gerade günstigen Zusatz-Akku geschenkt dazu. Der Akku kann einfach ausgetauscht, dank des USB-C-Ports aber auch für andere Geräte verwendet werden.

Im Gegensatz zu Anker verzichtet EcoFlow bei seinem neuen Classic-Modell auf sämtliche Extras. Während der 40 Liter große EverFrost 2 auf Maße von 74,9 x 45,9 x 49,3 Zentimeter kommt, misst der 45 Liter fassende EcoFlow Glacier Classic nur 70,6 x 40 x 48 Zentimeter. Man spart also durchaus ein paar Zentimeter, die vor allem im Kofferraum den Unterschied machen können.

ECOFLOW GLACIER Classic Tragbare Kühlbox 35L mit 298 Wh Zusatzakku, 43 Std.... 43‐Stunden netzunabhängige Laufzeit: Ausgestattet mit einer 298‐Wh‐Batterie hält die tragbare EcoFlow 35L GLACIER Classic Kühlbox dank einer...

25‐Minuten‐Schnellkühlung: Angetrieben durch das exklusive EcoFlow‐Kühlsystem kühlt es in nur 25 Minuten von 25 °C auf 0 °C ab. Geeignet...

Letztlich müsst ihr selbst entscheiden, ob ein einfacher zweiter Kühlschrank oder so eine mobile Lösung für euren Haushalt die bessere Wahl ist. Für den Anker Solix EverFrost 2 oder den EcoFlow Glacier Classic zahlt man sicherlich deutlich mehr, hat dafür aber auch viel mehr Möglichkeiten. Man kann den Kühlschrank einfach auf die Terrasse oder in den Garten stellen und muss sich keine Gedanken über ein Stromkabel machen. Man kann ihn auch ohne großen Aufwand mit zu Freunden nehmen oder sogar mit in den (Camping-)Urlaub.