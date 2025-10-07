Die besten Rabatte von Apple am Prime Day

Während Apple selbst keine Rabatte anbietet, gibt es beim herbstlichen Amazon Prime Day auch Produkte von Apple im Angebot. Ausgewählte Produkte gibt es günstiger, unter anderem die Apple AirPods 4, das 4er-Set AirTags, das iPad mit A16-Chip, das iPhone 16e oder den Mac mini. Lohnen sich die Deals? Hier die Details.

AirPods 4 für 119 Euro: Günstiger gab es die Kopfhörer noch nie

Wenn du auf Silikon in den Ohren verzichten und dich nicht komplett von der Umwelt abschirmen willst, dann sind die AirPods 4 die richtige Wahl. Aktuell bekommst du die AirPods 4 für nur 119 Euro statt 149 Euro. Darüber hinaus sind auch die AirPods 4 mit ANC im Angebot, denn hier ist der Preis von 199 Euro auf 159,50 Euro gefallen – ebenfalls ein sehr guter Preis.





4er-Pack AirTags lohnt sich immer

Apples AirTags haben im Vergleich zu allen Drittanbietervarianten einen entscheidenden Vorteil: Da hier der U1-Chip zum Einsatz kommt, lässt sich der AirTag mit dem iPhone auf den letzten Zentimeter genau orten. Ein Pfeil auf dem iPhone gibt die Richtung an und zeigt zudem die Entfernung an. Diese zentimetergenaue Suche ist bei Drittanbietern nicht möglich. Wenn dir das wichtig ist, bekommst du das 4er-Pack AirTags aktuell für 89 Euro statt 129 Euro.

Apple iPad mit A16-Chip: Ein guter und günstiger Einstieg

Wenn du ein günstiges iPad fürs Sofa oder die ganze Familie suchst, wirf einen Blick auf das Standard-iPad. Insofern du keine riesigen Datenmengen verarbeiten oder große Spiele installieren willst, sollten die 128 GB ausreichen. Darüber hinaus ist die Nutzung von iCloud oder weiteren Cloud-Diensten zu empfehlen. Das klassische iPad ist bestens für ein bisschen Office, YouTube, Streaming und ähnlich einfache Aufgaben gemacht. Und mit nur 339 Euro ist es aktuell ziemlich günstig – zuvor musste man 399 Euro bezahlen. Lohnt sich!

iPhone 16e: Jetzt mit 19 Prozent Rabatt

Apples iPhone 16e ist der günstigste Einstieg in die iPhone-Welt. Sowohl das weiße als auch das schwarze iPhone ist jetzt auf 569 Euro (vormals 699 Euro) reduziert, allerdings gibt es nur 128 GB Speicherplatz. Wenn du viele Fotos hast oder planst zu knipsen, ist das etwas knapp bemessen – du solltest auf jeden Fall iCloud-Speicher buchen. Die 48-MP-Single-Kamera auf der Rückseite ist für schnelle Schnappschüsse in Ordnung, der A18-Chip sorgt für ausreichende Performance. Das iPhone 16e ist ein Einsteiger-Gerät und eignet sich auch für den Nachwuchs.

Mac mini mit M4-Chip: Schnell und günstig

Wir haben ja schon ausführlich auf den reduzierten Mac mini mit M4-Chip hingewiesen und können unsere Empfehlung hier nur bestätigen. Mit aktuell 569 Euro statt 699 Euro gibt es den Mac mini mit M4, 10-Core-CPU, 10-Core-GPU, 16 GB RAM und 256 GB SSD. Du wirst mit dieser Konfiguration alle alltäglichen Aufgaben ohne Probleme erledigen können – lediglich bei besonders intensiven Aufgaben, zum Beispiel professioneller Videoschnitt, musst du beim Rendern etwas länger warten. Wenn du Monitor, Maus und Tastatur schon besitzt, kannst du sofort loslegen, wenn der Mac mini bei dir eintrifft.