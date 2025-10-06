Neue Anker Prime Powerbank mit 300 Watt Leistung bei Amazon gelistet

Wenn es um das ultraschnelle Aufladen von USB-C-Geräten geht, dann ist ein Kandidat dafür besonders geeignet: Die Anker Prime Powerbank. Während andere Powerbanks nach einiger Zeit oft Temperaturprobleme bekommen und die Leistung drosseln, geht es bei dem Premium-Modell von Anker mit Highspeed weiter. Im Betrieb mit einem großen MacBook Pro kann die Anker Prime Powerbank durchgängig 140 Watt liefern, bis sie komplett leer ist. Das schaffen nur die wenigsten Konkurrenten.

Nun steht die neue Generation in den Startlöchern. Nachdem wir vermelden mussten, dass ein Großteil der neuen Anker Prime Serie nicht wie geplant am 25. September startet, ist die neue Anker Prime Powerbank jetzt zum Preis von 179,99 Euro gelistet und kann auch schon bestellt werden. Ein konkretes Lieferdatum nennt Amazon aber noch nicht – laut unseren Informationen soll es in der zweiten Oktoberhälfte soweit sein.

Die technischen Verbesserungen der neuen Anker Prime Powerbank

Die neue Anker Prime Powerbank hat mit 26.250 mAh eine geringfügig kleinere Kapazität, trumpft dafür aber in Sachen Leistung auf. Über die drei Ports kann eine maximale Leistung von 300 Watt ausgegeben werden, die beiden USB-C-Ports schaffen jeweils 140 Watt.

Und auch das Aufladen geht rasant schnell, die passenden Ladegeräte natürlich vorausgesetzt. Verwendet man die beiden USB-C-Ports gleichzeitig, beträgt die Ladeleistung bis zu 250 Watt. Innerhalb von nur 13 Minuten kann man die Powerbank so auf 50 Prozent aufladen. Das ist noch einmal deutlich schneller als beim Vorgänger.

Neben dem integrierten Display, das allerhand Informationen anzeigt, gibt es auch bei der neuen Anker Prime Powerbank eine App-Anbindung. Dort könnt ihr die ganzen Statistiken noch einmal im Detail sehen, die maximale Leistung anpassen oder eigene Bildschirmschoner für die Powerbank erstellen.

Wo ist das integrierte Kabel?

Maximale Leistung finde ich persönlich natürlich klasse, allerdings fehlt ein aus meiner Sicht wichtiges Detail: Anker hat der neuen Prime Powerbank kein integriertes Kabel spendiert. Ob man das mag oder nicht, ist natürlich Ansichtssache. Ich selbst möchte nicht mehr darauf verzichten.

Daher an dieser Stelle auch noch mal ein Hinweis auf die Anker Laptop Powerbank, die derzeit für 74,99 Euro erhältlich ist. Hier habt ihr zwar nicht die maximale Leistung, in 90 Prozent der Anwendungen sollte es bei bis zu 165 Watt aber nicht zu Einschränkungen kommen. Dafür gibt es zwei integrierte USB-C-Kabel, was ich im Alltag sehr nützlich finde.