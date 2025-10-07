Mac mini mit M4-Chip heute für 569 Euro im Angebot

Vor über einem Jahrzehnt habe ich lange Zeit auf den iMac gesetzt, damals hatte ich ein voll aufgemotztes 27 Zoll Modell am Start. Irgendwann hatte ich den Wunsch nach einem größeren Display, den mir Apple nicht erfüllen konnte. Daher habe ich den iMac irgendwann abgegeben und bin auf ein LG-Display und den Mac mini gewechselt. Dem kleinen Apple-Rechner bin ich bis heute treu geblieben, seit mehreren Generationen.

Aktuell werkelt bei mir im Home Office immer noch ein Mac mini mit M1-Chip, im Büro habe ich den neuen Super-Mini mit M4 Pro im Einsatz. Irgendwo dazwischen liegt das neue Basis-Modell, das ihr im Rahmen der Prime Deal Days deutlich günstiger bestellen könnt.

Der aktuelle Preis für Prime-Mitglieder liegt bei 569 Euro. Damit liegen wir hauchdünn über dem Preis des Prime Days im Sommer, allerdings auch 20 Euro unter dem aktuellen Internet-Preisvergleich. Und bei Apple kostet der Mac mini stolze 130 Euro mehr.

Das erwartet euch beim aktuellen Mac mini mit M4-Chip

Im vergangenen Herbst hat Apple den Mac mini runderneuert und ihm ein neues, noch kompakteres Design spendiert. Sehr praktisch sind die beiden USB-C-Ports an der Front des Mac mini. Darüber hinaus gibt es drei Mal Thunderbolt 4, HDMI und Ethernet auf der Rückseite. Neben dem schnellen M4-Chip hat Apple im Basis-Modell 16 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD verbaut. Letzteres ist natürlich nicht gerade viel, vor allem auf dem Mac mini ist es aber überhaupt kein Problem, größere Medien-Bibliotheken auf einer externen USB-C-Festplatte unterzubringen. So mache ich es auch seit Jahren, da die SSD-Preise bei Apple einfach zu hoch sind.

Für 569 Euro bekommt ihr einen vollwertigen Mac, den ihr möglicherweise direkt in euer bestehendes Setup integrieren könnt. Maus, Tastatur und Display steuert ihr selbst bei. Lautsprecher sind integriert und genügen für einfache Office-Arbeiten und auch mal für ein YouTube-Video.