Audio Mix in iOS 26: Ton von Videoaufnahmen verbessern

Mit dem iPhone 16 und iOS 18 hat Apple die Funktion „Audio Mix“ eingeführt, die es euch ermöglicht, den Ton von Videoaufnahmen zu verbessern. Beim iPhone 17 und unter iOS 26 wurde das Feature noch einmal verbessert, sodass ihr effektiver damit arbeiten könnt. So lassen sich in wenigen Schritten störende Hintergrundgeräusche entfernen, die Stimmen hervorheben oder Tiefe im Sound erzeugen. Wir zeigen euch, wie es geht.

Audio Mix könnt ihr auf räumliche Videos anwenden, die ihr mit der Original iPhone-Kamera eines iPhone 16 oder neuer und den darin verbauten iPhone-Mikrofonen aufgenommen habt. Dabei habt ihr zum Bearbeiten dann die Wahl zwischen vier unterschiedlichen Modi: Standard, Im-Bild, Studio und Kino. Die Funktion findet ihr standardmäßig in der Fotos-App. Mit dem Launch von iOS 26 könnt ihr Audio Mix auch in Apps von Drittanbietern nutzen.

So funktioniert Audio Mix

Stellt als erstes sicher, dass ihr iOS 18 oder neuer installiert habt. Öffnet dann die Fotos-App (oder die Drittanbieter-Video-App eurer Wahl) und wählt dort das Video aus, das ihr bearbeiten wollt. Tippt dann auf den „Bearbeiten“-Button (das Icon mit den drei Reglern). Tippt dort auf „Audio Mix“ und wählt eine der genannten Optionen: Standard: Damit wird das Audio so abgespielt, wie du es aufgenommen hast. Im Bild: Geräusche und Stimmen von Quellen. die im Videobild nicht sichtbar sind, werden reduziert Studio: Hintergrundgeräusche und Halleffekte können reduziert werden, sodass die Aufnahme Studioqualität erreichen kann Kino: Mit diesem Modus können alle Stimmen in eine Spur bewegt werden, die nach vorne ausgegeben wird. Die Umgebungsgeräusche bleiben, wie bei Filmen, im Surround-Feld. Zu jedem Modus gibt es dann einen entsprechenden Regler, den ihr bewegen und damit justieren könnt, wie stark der Effekt auf euer Video bzw. den Ton angewendet wird. Seid ihr zufrieden mit dem Ergebnis, tippt auf „Fertig“, um das Video zu speichern.

Für alle, die räumliche Videos mit ihrem iPhone aufnehmen und bearbeiten, stellt Audio Mix eine große Erleichterung beim Bearbeiten von Ton auf mobilen Geräten dar. Audio Mix soll euch dabei helfen, die Qualität des Tons an die Qualität eurer Videoaufnahmen anzupassen, um professionelle Ergebnisse zu erzielen.

Habt ihr Audio Mix schon ausprobiert? Wie zufrieden seid ihr mit der Funktion?