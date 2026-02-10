Apple Arcade erweitert sein Spieleangebot deutlich, denn mit „Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea“ (App Store-Link) startet am 5. März ein neues Abenteuer einer der bekanntesten Action-Adventure-Reihen. Gleichzeitig richtet sich der Titel sowohl an langjährige Fans als auch an Neueinsteiger, weil Vorkenntnisse nicht zwingend nötig sind.

Eine Geschichte fast tausend Jahre später

Während Oceanhorn 2 noch vergleichsweise nah an den Ursprüngen der Reihe blieb, setzt der dritte Teil deutlich später an, denn die Handlung spielt fast 1.000 Jahre nach „Knights of the Lost Realm“. Dadurch erkundet ihr einerseits bekannte Motive, entdeckt andererseits jedoch völlig neue Inseln, stellt euch gigantischen Titanen und deckt Geheimnisse einer Welt auf, die kurz vor einem Neuanfang steht.

Statt sich auf alte Pfade zu verlassen, erweitert Oceanhorn 3 das Universum konsequent, denn neue Charaktere, neue Regionen und neue Bedrohungen prägen das Abenteuer. Gleichzeitig verbindet das Spiel klassische Erkundung mit moderner Inszenierung, sodass sich das Erkunden der Welt ebenso spannend anfühlt wie die Kämpfe selbst.

Auch für die Apple Vision Pro

Technisch zeigt sich Oceanhorn 3 von seiner besten Seite, denn das Spiel setzt auf 3D-Grafik in Konsolenqualität, die auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV und sogar Apple Vision Pro läuft. Beim Gameplay setzt das Entwicklerteam bewusst auf Freiheit, denn Spielerinnen und Spieler bestimmen ihr Tempo selbst. Während ihr Rätsel löst, neue Gebiete entdeckt und euch durch Kämpfe arbeitet, sorgen neue Bewegungs- und Kampfsysteme dafür, dass sich jede Auseinandersetzung intuitiv, aber dennoch fordernd anfühlt.

Entwickler versprechen ihr bislang größtes Projekt

Hinter Oceanhorn 3 stecken mehrere Jahre Arbeit, denn laut Entwickler Cornfox & Brothers markiert das Spiel den Höhepunkt von rund fünf Jahren Entwicklungszeit. Gleichzeitig entstand das Projekt in enger Zusammenarbeit mit Apple, wodurch die Technik optimal auf die Plattform abgestimmt ist.

Pflichttermin für Apple-Arcade-Abonnenten

Unterm Strich liefert Oceanhorn 3 genau das, was sich viele Apple-Arcade-Fans wünschen, denn eine starke Story, moderne Technik und klassisches Abenteuergefühl greifen sauber ineinander. Gerade für Action-RPG-Fans dürfte der 5. März daher ein fester Termin im Kalender sein.