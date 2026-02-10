Apple arbeitet offenbar an einer völlig neuen AirPods-Generation, denn aktuellen Leaks zufolge könnten die kommenden AirPods Pro 4 erstmals mit Kameras ausgestattet sein, wodurch sie ihre Umgebung erfassen können. Während klassische In-Ear-Kopfhörer bislang ausschließlich auf Audio fokussiert waren, geht Apple damit einen Schritt weiter und verbindet Klang, Raumwahrnehmung und Interaktion deutlich enger miteinander.

Kameras im Ohr: Leaker liefert neue Details

Laut dem bekannten Leaker Kosutami (via MacRumors) sollen die nächsten AirPods Pro Kameras in jedem Ohrhörer integrieren, weshalb sie die Umgebung des Trägers „sehen“ können. Dabei handelt es sich mutmaßlich um winzige Sensoren, die visuelle Informationen erfassen, ohne klassische Videoaufnahmen zu erstellen, wodurch Apple seinem Datenschutz-Anspruch treu bleiben könnte.

Gleichzeitig erklärte Kosutami, dass Apple die neuen AirPods Pro preislich auf dem aktuellen Niveau halten will, denn angeblich sollen sie weiterhin rund 249 Euro kosten. Dadurch würden sie trotz neuer Technik überraschend zugänglich bleiben.

Infrarotkameras für Gesten und Spatial Audio

Zusätzlich stützt sich das Gerücht auf Aussagen von Ming-Chi Kuo, denn der bekannte Analyst rechnet für 2026 mit einer spürbaren Hardware-Aufrüstung der AirPods Pro. Dabei ist konkret von mindestens einer Infrarotkamera die Rede, die neue Funktionen ermöglichen soll.

Diese Sensoren könnten einerseits Handgesten erkennen, wodurch sich Musik oder Anrufe ohne Berührung steuern ließen, und andererseits ein deutlich verbessertes räumliches Audio liefern. Besonders im Zusammenspiel mit der Apple Vision Pro könnten die AirPods so präziser erfassen, wo sich der Nutzer im Raum befindet.

Neue Generation oder teure Pro-Variante?

Interessant ist jedoch, dass nicht alle Leaker von einer klassischen neuen Generation ausgehen, denn der chinesische Insider Instant Digital spricht eher von einer High-End-Version der AirPods Pro 3. Demnach könnte Apple ab 2026 zwei Pro-Modelle parallel anbieten, ähnlich wie bereits bei den AirPods 4, die es in zwei Preisstufen gibt.

Wann könnten die neuen AirPods Pro 4 erscheinen?

Unabhängig von der genauen Modellbezeichnung gilt ein Marktstart in der zweiten Jahreshälfte als wahrscheinlich, denn Apple stellt neue AirPods traditionell im Rahmen seiner iPhone-Events im September vor. Obwohl ein Hardware-Update nach nur zwei Jahren eher ungewöhnlich wäre, deutet vieles darauf hin, dass Apple seine Wearables künftig schneller weiterentwickelt.