Bandwerk verkauft Bundesliga-Armbänder für die Apple Watch

Wir wissen ja, dass Bandwerk besondere Armbänder für die Apple Watch anbietet. Gleichzeitig muss man oftmals tief in die Tasche greifen, da Sondereditionen streng limitiert sind. Nun kümmert man sich bei Bandwerk um Fußball-Fans, denn ab sofort gibt es eine Fußball-Edition, die ebenfalls limitiert ist.

Bandwerk verziert das klassische Lederarmband, das selbstverständlich in der Farbe des Vereins angeboten wird, mit dem passenden Vereinsslogan. Das rote Bayern-Band zeigt die Gravur „BAYERN 1900“, während auf dem gelben Armband „Borussia 1909“ eingraviert ist. Darüber hinaus stehen Armbänder für die Vereine FC Schalke 04, Werder Bremen, St. Pauli, HSV, VfB Stuttgart, Leverkusen und Eintracht Frankfurt bereit. Klickt euch gerne durch die Designs und entscheidet dann, ob euch das Armband gefällt.

Die Armbänder von Bandwerk sind weiterhin „Made in Germany“ und eignen sich für Handgelenke mit einer Größe von 130 bis 220 Millimetern. Jede Fan-Edition ist dabei auf 99 Einheiten pro Verein begrenzt, sodass der Vorrat nicht ewig reicht.

Mit Gutschein 15 Prozent sparen

Mit 99 Euro sind die Bundesliga-Bänder nicht günstig, allerdings könnt ihr mit unserem Gutschein appgefahren15 ganze 15 Prozent sparen, sodass der Endpreis bei 84,15 Euro liegt.