Jackery Solargenerator im Winter-Sale besonders günstig kaufen

Anzeige. Die dunkle Jahreszeit ist besonders für Solargeneratoren hart, da einfach die Sonne fehlt, mit der sich kostenlos Strom produzieren lässt. Allerdings ist die Jahreszeit bestens geeignet um sich eine neue Powerstation oder Solargenerator anzuschaffen, weil die Preise purzeln.

Aufgrund der letzten Ereignisse, lohnt sich die Anschaffung umso mehr. Der Angriff auf das Berliner Stromnetz hat gezeigt, wie schnell und einfach komplette Städte lahm gelegt werden können. Eine volle Powerstation hilft zwar nur kurzzeitig, kann aber dafür sorgen, dass alttägliche Dinge weiterhin möglich sind.

Das kann der Jackery Solargenerator 2000 v2

Mit einer Kapazität von 2.042 Wh sowie einer Dauerleistung von 2.200 Watt versorgt Jackery Solargenerator 2000 v2 selbst energiehungrige Geräte wie Wasserkocher, Kaffeemaschinen oder Airfryer problemlos. Gleichzeitig bleibt sie trotz ihrer starken Leistung tragbar, weil ein integrierter Tragegriff und ein Gewicht von nur 17,5 Kilogramm den Transport erleichtern. Dadurch eignet sich die Powerstation hervorragend für den mobilen Einsatz, etwa beim Camping, im Garten oder als zuverlässige Notstromlösung.

Besonders hervorzuheben ist der integrierte GaN-Wechselrichter, denn er arbeitet deutlich effizienter als herkömmliche Lösungen. Dadurch werden Energieverluste um bis zu 50 Prozent reduziert, während zugleich die Wärmeableitung verbessert wird, was wiederum die Lebensdauer der Technik verlängert. Zudem ist der verbaute Akku auf bis zu 4.000 Ladezyklen ausgelegt, sodass er selbst bei täglicher Nutzung rund zehn Jahre durchhält, bevor die Kapazität auf etwa 70 Prozent sinkt.

Auch bei den Ladezeiten zeigt sich die Powerstation überzeugend, denn an der Steckdose ist sie bereits nach rund 1,7 Stunden vollständig geladen. Dabei werden schon nach nur 52 Minuten etwa 80 Prozent der Kapazität erreicht, wodurch spontane Einsätze problemlos möglich sind. Alternativ lässt sich das Modell jedoch auch nachhaltig betreiben, weil es mit kompatiblen Solarmodulen aufgeladen werden kann.

In puncto Anschlüsse zeigt sich die Powerstation vielseitig, da USB-C-, USB-A- und AC-Ports sowie ein 12-Volt-Ausgang zur Verfügung stehen. Zusätzlich informiert ein integriertes LED-Display jederzeit übersichtlich über den aktuellen Ladestand sowie über Ein- und Ausgangsleistung.

Abgerundet wird das Gesamtpaket durch eine integrierte LED-Leuchte, die besonders bei Outdoor-Abenteuern, Stromausfällen oder im Van für zusätzliche Orientierung sorgt.

Jackery Solargenerator 3000 v2: Noch mehr Power

Wer unterwegs oder netzunabhängig Strom benötigt, bekommt mit dem Jackery Explorer 3000 v2 eine hohe Kapazität von 3.072 Wh sowie eine Dauerleistung von 3.600 Watt. Gleichzeitig stehen kurzzeitig bis zu 7.200 Watt Spitzenleistung bereit, wodurch selbst leistungsstarke Geräte und Werkzeuge zuverlässig versorgt werden können. Im Vergleich zum Vorgänger bietet die neue v2-Version rund 20 Prozent mehr Leistung, während moderne LiFePO4-Akkus für Effizienz und Langlebigkeit sorgen. Dadurch ist die Powerstation auf bis zu 4.000 Ladezyklen und eine Nutzungsdauer von rund zehn Jahren ausgelegt.

Auch bei den Anschlüssen zeigt sich das Modell vielseitig, denn drei 230-Volt-Steckdosen, zwei USB-C-Ports mit bis zu 100 Watt, zwei USB-A-Anschlüsse sowie ein 12-Volt-Ausgang sind integriert. Zudem lässt sich die Powerstation flexibel laden, weil sie sowohl über die Steckdose als auch per Solar, Hybridbetrieb oder im Auto mit Energie versorgt werden kann. An der Steckdose ist der Akku nach rund 1,8 Stunden voll geladen, während sich die Ladezeit im Hybridbetrieb auf etwa 1,7 Stunden verkürzt. Alternativ ermöglicht Solarstrom bei 1.000 Watt Input eine vollständige Ladung in rund 3,5 Stunden, wobei das Laden im Auto mit etwa 36 Stunden deutlich länger dauert.

Wenn es darauf ankommt, greift die integrierte USV-Funktion innerhalb von nur 20 Millisekunden ein, sodass empfindliche Geräte wie Kühlschrank oder PC weiterlaufen. Zusätzlich sorgt die extrem geringe Selbstentladung dafür, dass nach einem Jahr Standby noch rund 95 Prozent Akkuladung verfügbar sind.

Über die Jackery-App lässt sich die Powerstation bequem per Bluetooth oder WLAN steuern, wodurch alle wichtigen Daten jederzeit auf dem Smartphone abrufbar sind. Dabei werden Akkustand, Ein- und Ausgangsleistung sowie die geschätzte Laufzeit übersichtlich angezeigt. Darüber hinaus liefert die App Informationen zu Solargewinnen, CO₂-Ersparnis und Lademodi.

Für mehr Effizienz stehen mehrere Energiesparfunktionen bereit, weil ein Batteriesparmodus die Lebensdauer verlängert und ein leiser Lademodus mit nur 27 dB arbeitet. Ergänzend schützen umfangreiche Sicherheitsmechanismen mit ChargeShield 2.0 die Technik, während ein KI-gestützter Lademodus Geschwindigkeit und Schonung optimal ausbalanciert.