Offizielle Zahlen von Apple: So viele iPhones nutzen iOS 26

Apple hat jetzt frische Statistiken veröffentlicht und zeigt damit erstmals offiziell, wie stark sich iOS 26 und iPadOS 26 bereits verbreitet haben. Dabei basieren die Zahlen auf Geräten, die am 12. Februar 2026 eine Transaktion im App Store durchgeführt haben, weshalb sie als besonders aussagekräftig gelten. Gleichzeitig erlaubt dieser Ansatz einen direkten Blick darauf, wie schnell Nutzer und Nutzerinnen neue Apple-Software tatsächlich installieren.

iOS 26: Diese iPhones sind schon umgestiegen

Apple zeigt, dass iOS 26 bereits auf vielen Geräten angekommen ist, allerdings nicht ganz so rasant wie frühere Versionen. So laufen 74 Prozent aller iPhones der letzten vier Jahre bereits mit iOS 26, während 66 Prozent aller aktiven iPhones insgesamt auf dem aktuellen System sind. Damit bestätigt sich, dass neue Geräte schneller aktualisiert werden, während ältere Modelle etwas länger brauchen.

Auch iPads ziehen nach

Parallel dazu veröffentlicht Apple auch Zahlen zu iPadOS 26, wobei sich ein ähnliches Bild zeigt. So nutzen 66 Prozent der iPads aus den letzten vier Jahren bereits iPadOS 26, während der Anteil über alle iPads hinweg bei 57 Prozent liegt. Damit bleibt das Update-Tempo beim iPad traditionell etwas niedriger, obwohl die Richtung klar stimmt.

Der direkte Vergleich mit iOS 18

Zum besseren Einordnen stellt Apple die neuen Werte den Zahlen von iOS 18 gegenüber, die im Januar 2025 erhoben wurden. Damals liefen 76 Prozent der neueren iPhones mit iOS 18, während 68 Prozent aller iPhones das System installiert hatten. Bei den iPads sah es ähnlich aus, denn 63 Prozent der neueren Geräte und 53 Prozent aller iPads nutzten iPadOS 18.

iOS 26 verbreitet sich etwas langsamer

Auch wenn iOS 26 nicht ganz an das Tempo von iOS 18 herankommt, bleibt Apples Update-Strategie insgesamt sehr erfolgreich. Denn innerhalb weniger Monate erreicht das System erneut einen Großteil aller aktiven Geräte. Damit zeigt Apple erneut, dass langfristige Software-Unterstützung ein klarer Vorteil des iPhone-Ökosystems bleibt.