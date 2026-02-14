Neuer Bericht: Apple experimentiert mit einem „iPhone Flip“

Das erste faltbare iPhone von Apple ist noch nicht auf dem Markt, da nehmen Gerüchte Fahrt auf, dass Apple zudem an einem „iPhone Flip“ experimentieren soll. Also ein iPhone, das nicht im „Buch-Stil“ aufgeklappt wird, sondern als Klapp-Modell auf den Markt kommen soll. Nachdem Bloomberg kürzlich bereits von einem „quadratischen Clamshell-Design“ gesprochen hat, gibt es nun neue Gerüchte aus Asien, die diesen Umstand bestätigen.



Wie der Weibo-Nutzer „Fixed Focus Digital“ berichtet, soll Apple bereits funktionsfähige Prototypen eines Flip-iPhones geprüft haben, weshalb das Thema nun wieder an Fahrt aufnimmt. Dabei würde Apple direkt gegen Geräte wie das Samsung Galaxy Z Flip 7 oder das aktuelle Motorola Razr antreten, die bereits auf kompakte Klapptechnik setzen.

Flip-iPhone als Ergänzung zum großen Fold-Modell

Parallel dazu arbeitet Apple offenbar weiterhin an einem größeren faltbaren iPhone, das sich wie ein Buch aufklappen lässt, wobei dieses Modell sogar schon vergleichsweise konkret gehandelt wird – mit einem Startdatum im Herbst. Das Flip-iPhone hingegen gilt aktuell eher als Ergänzung, weshalb noch nicht feststeht, ob es jemals in Serie gehen wird.

Gerüchte zum ersten faltbaren iPhone werden konkreter

Unabhängig vom Flip-Projekt mehren sich die Details zu Apples erstem faltbaren iPhone, das sich wie ein Buch öffnen soll. Erwartet werden unter anderem ein nahezu faltenfreies 7,8-Zoll-Innendisplay, ein 5,5-Zoll-Außendisplay, Touch ID, zwei Kameras auf der Rückseite sowie der kommende A20-Chip inklusive neuem C2-Modem.

Sollten sich die aktuellen Gerüchte bestätigen, könnte Apple sein erstes faltbares iPhone bereits im Herbst gemeinsam mit dem iPhone 18 Pro und dem iPhone 18 Pro Max vorstellen. Ob das kompakte Flip-iPhone dann ebenfalls grünes Licht erhält, ist derzeit ziemlich unwahrscheinlich.

Foto: EverythingApplePro.