Apple könnte sein iPhone-Lineup langfristig weiter ausbauen, denn laut Mark Gurman beschäftigt sich der Konzern aktuell mit der Idee eines faltbaren iPhones im sogenannten „Clamshell-Design“. Also einem kompakten Klapphandy mit quadratischer Grundform, so wie es zum Beispiel beim Samsung Galaxy Flip 7 der Fall ist. Intern ist dabei offenbar von einem Konzept die Rede, das viele bereits als „iPhone Flip“ bezeichnen, auch wenn dieser Name offiziell wohl nicht geplant ist.

Konkurrenz für Samsung und Motorola?

Sollte Apple diesen Schritt tatsächlich gehen, würde man direkt in Konkurrenz zu Geräten wie dem Samsung Galaxy Z Flip 7 oder dem Motorola Razr treten. Anders als große Foldables liegt der Fokus bei diesen Modellen vor allem auf Handlichkeit, Design und Taschenfreundlichkeit – und genau das könnte auch Apple reizen.

Allerdings gilt: Noch befindet sich das Projekt laut Gurman lediglich in einer Prüfphase. Eine finale Entscheidung sei damit keineswegs gefallen.

Erst das Fold, dann das Flip

Interessant ist zudem der zeitliche Rahmen, denn zunächst plant Apple offenbar ein klassisches Fold-iPhone, das sich wie ein Buch aufklappen lässt. Dieses erste faltbare iPhone soll bereits im September erscheinen und an Geräte wie das Galaxy Z Fold 7 erinnern.

Apple lotet die Nachfrage aus

Laut Gurman verfolgt Apple dabei eine klare Strategie: Zunächst soll sich zeigen, ob das erste faltbare iPhone überhaupt genügend Nachfrage erzeugt. Erst wenn dieses Segment erfolgreich ist, könnte Apple zusätzliche Varianten in unterschiedlichen Größen und Formen in Betracht ziehen.

Gleichzeitig dämpft Gurman jedoch die Erwartungen, da es keine Garantie gibt, dass Apple ein iPhone Flip auf den Markt bringen könnte. Aktuell evaluiert Apple lediglich eine Option, die interessant scheint.

Zusammengefasst lässt sich sagen: Apple spielt offenbar mit dem Gedanken, sein iPhone-Portfolio langfristig um ein kompaktes Klapp-iPhone zu erweitern. Ob daraus tatsächlich ein Serienprodukt wird, hängt jedoch stark vom Erfolg des ersten Fold-iPhones ab. Bis dahin bleibt das iPhone Flip eine spannende, aber offene Zukunftsvision.

Foto: EverythingApplePro.