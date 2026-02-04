Xcode: Coding Agents kommen in Version 26.3

Apple wird weitere Coding Agents in seine Entwicklungsumgebung Xcode integrieren. Das gab das Unternehmen gestern bekannt. Ab Version 26.3 können Entwickler beim Coden auf KI-Unterstützung durch unter anderem Claude Agents von Anthropic und Codex von OpenAI zurückgreifen. Mitglieder des Apple Developer Program können Xcode 26.3 bereits installieren. Der offizielle App-Store-Release folgt in Kürze.

Die Integration der Coding Agents in Xcode soll es Entwicklern möglich machen, sich beim Entwickeln von Apps für macOS und Co. unterstützen zu lassen. Dabei stehen verschiedene Agenten unterschiedlicher Anbieter zur Auswahl, etwa der Claude Agent von Anthropic und Codex von OpenAI.

Bereits in Version 26 von Xcode hat Apple sogenannten Intelligence Features eingeführt, die das Schreiben und Bearbeiten in Swift ermöglicht haben. Mit dem Update auf Version 26.3 erweitert Apple den Zugriff der Coding-Agenten auf weitere Funktionen von Xcode. Die unterschiedlichen Agenten können nun während des gesamten Entwicklungsprozesses zusammenarbeiten und so für verbesserte Workflows und schnellere Interaktionen sorgen.

Aufgaben, die die Agenten übernehmen können, sind zum Beispiel das Durchsuchen von Dokumentationen, das Aktualisieren von Projekteinstellungen und das Überprüfen der eigenen Arbeit. Bei Apple verspricht man sich dadurch eine Steigerung der Kreativität und der Produktivität im Entwicklungsprozess.

Xcode 26.3 steht in Kürze im App Store zum Download bereit

Claude Agent und Codex sind dabei standardmäßig an Bord. Ihr könnt aber danke des Model Contest Protocol auch jeden anderen kompatiblen Agenten oder jedes andere kompatible Tool mit Xcode verwenden.

Wer als Entwickler Teil des Apple Developer Programs ist, kann Xcode 26.3 bereits seit gestern laden und installieren. Im App Store soll das Update in Kürze bereitgestellt werden.

Foto: Apple