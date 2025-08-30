Xcode 26 Beta 7 mit GPT-5-Unterstützung und Claude-Integration veröffentlicht

Wer Anwendungen für Apple-Geräte entwickelt, setzt für gewöhnlich auf Apples eigenes Entwickler-Tool Xcode. Nun hat das Unternehmen die mittlerweile siebte Betaversion für Xcode 26 veröffentlicht, die allen Entwicklerteams ab sofort zum Download bereit steht.

Apple informiert über das aktuelle Update auf der hauseigenen Developer-Seite und berichtet zu Xcode 26 Beta 7:

“Xcode 26 Beta 7 enthält SDKs für iOS 26, iPadOS 26, tvOS 26, watchOS 26, macOS Tahoe 26 und visionOS 26. Die Version Xcode 26 Beta 7 unterstützt das Debugging auf Geräten mit iOS 16 und höher, tvOS 16 und höher, watchOS 8 und höher sowie visionOS. Für Xcode 26 Beta 7 ist ein Mac mit macOS Sequoia 15.5 oder höher erforderlich.“

Als weitere Features der siebten Betaversion von Xcode 26 findet sich jetzt eine Unterstützung für GPT-5 von ChatGPT, so dass Entwickler und Entwicklerinnen wählen können, ob sie neue Unterhaltungen mit GPT-5 oder GPT-4.1 beginnen möchten. Apple stellt GPT-5 als Standardoption bereit, die sich für die meisten Programmieraufgaben eignen soll. Für anspruchsvollere Aufgaben lässt sich GPT-5 (Reasoning) wählen, das allerdings auch mit längeren Wartezeiten bis zur Antwort verbunden ist.

Ebenfalls ist die KI-basierte Codinghilfe Claude in Xcode 26 Beta 7 nun im Einstellungsfeld „Intelligence“ verfügbar. Nutzer und Nutzerinnen können auf diese Weise einen bestehenden kostenpflichtigen Claude-Account hinzufügen und so Claude Sonnet 4 für Coding-Aufgaben nutzen.

Die Programmierhilfen von ChatGPT oder Claude werden in der offiziellen Version von Xcode 26 enthalten sind, um beim Coding auf die Hilfe des bevorzugten Chatbots zurückgreifen zu können. Alternativ können über API-Schlüssel auch andere KI-Anbieter verwendet werden, zudem lassen sich lokale Modelle auf Macs mit Apple-Chips ausführen. Ein genaues Releasedatum für Xcode 26 in der finalen Version steht bisher noch nicht fest.