Das Wochenend-Gewinnspiel mit der mysteriösen Mystery Box

Bevor wir in der kommenden Woche zur IFA nach Berlin aufbrechen und mit Sicherheit viele neue Produkte für euch entdecken, müssen wir erst einmal ein bisschen Platz im Büro schaffen. Im Rahmen unseres Wochenend-Gewinnspiels ist es also mal wieder an der Zeit, eine Mystery Box zu verlosen.

Die Besonderheit an diesem Wochenende: Ich habe selbst noch keine Ahnung, was in der Mystery Box stecken wird. Ich war bedingt durch Krankheit, Einschulung und ersten Schultag nämlich seit ein paar Tagen nicht mehr im Büro, um etwas für euch aus unserem Schränkchen zu suchen. Diese Mystery Box ist also auch für mich noch ein echtes Mysterium.

Aber wir nutzen die Gelegenheit doch einfach und drehen den Spieß um. Ihr dürft euch wünschen, was in der Mystery Box stecken soll. Ein iPhone werden wir sicherlich nicht reinpacken, aber ihr könnt gerne Dinge wie eine Powerbank, eine Smart Home Kamera, Lampen, Kabel oder Ladegeräte auf eure Wunschliste packen. Und vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich, einen dieser Wünsche zu erfüllen.

Dazu werden wir sicherlich noch das eine oder andere Gimmick packen, beim Aufräumen bin ich letztlich auch noch über ein paar (etwas angestaubte) appgefahren-Schlüsselanhänger gestolpert. Wir machen auf jeden Fall ein cooles Paket für einen von euch fertig.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist wie immer ganz einfach. Wenn ihr die mysteriöse Mystery Box gewinnen wollt, dann schreibt einfach bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de und nennt im Betreff die richtige Antwort auf die folgende Frage:

Wo habe ich in diesem Jahr meinen Sommerurlaub verbracht?

Oberstdorf Ückendorf Büsum

Nennt gerne im Text der Mail noch ein oder zwei Produktwünsche und für die ultimative Überraschung gerne auch eure Postadresse (erfragen wir sonst per Mail). Was letztlich in der mysteriösen Mystery Box steckt, das werden wir euch spätestens am Dienstag in unserem News-Ticker verraten.