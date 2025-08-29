Proton mit neuem Notfallzugriff: Vertrauenswürdige Personen erhalten Zugang zu Proton

In Situationen wie einem Unfall oder Krankenhausaufenthalt kann der Zugriff auf wichtige digitale Informationen entscheidend sein. Daher hat das Schweizer Unternehmen Proton nun einen Notfallzugriff für die eigenen Dienste vorgestellt, der dafür sorgen soll, dass diese Informationen im Ernstfall sicher und kontrolliert zugänglich bleiben.

Wie Proton unter anderem in einem eigenen Blogbeitrag berichtet, soll der Notfallzugriff sicherstellen, dass E-Mails, Passwörter und Logins, Dokumente und Dateien von Proton-Usern im Falle eines Notfalls wiederhergestellt werden können. Denn: Die meisten Menschen denken nicht darüber nach, was passiert, wenn jemand im Notfall Zugriff auf ihr Konto benötigt. Doch rechtzeitige Vorbereitung kann entscheidend sein. Durch das Einrichten eines Notfallzugriffs für Freunde und Familie wird verhindert, dass Daten in einem Proton-Konto im Ernstfall unerreichbar werden.

Benennung von bis zu fünf vertrauenswürdigen Kontakten

Mit dem Notfallzugriff können User bis zu fünf vertrauenswürdige Kontakte bestimmen, die entweder sofortigen Zugang mit ausdrücklicher Zustimmung erhalten oder nach Ablauf einer individuell festgelegten Wartezeit automatisch Zugriff bekommen. So kann beispielsweise bei einem Krankenhausaufenthalt oder einer unerwarteten Situation der Zugriff durch Angehörige erfolgen – auch wenn der Nutzer bzw. die Nutzerin selbst nicht in der Lage ist, aktiv zu werden.

Der Notfallzugriff bewahrt Protons Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und ermöglicht den Zugriff auf Daten über alle Geräte hinweg. Einrichtung und Anmeldung erfolgen über den Webbrowser. Das Speichern von Passwörtern, E-Mails und persönlichen Dokumenten in einem sicheren, verschlüsselten Tresor wie Proton stellt sicher, dass die eigenen Daten geschützt und zugänglich bleiben, wenn man sie benötigt.

Der neue Notfallzugriff von Proton steht seit dem gestrigen 28. August 2025 allen zahlenden Proton-Usern zur Verfügung. Auf der Website des Schweizer Unternehmens finden sich weitere Informationen zu den einzelnen Diensten. Dort können auch die kostenpflichtigen Abos abgeschlossen werden, die ab 3,99 Euro/Monat zu haben sind.