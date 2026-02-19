Satechi Slim EX Wireless: Neue kabellose Maus für Mac und iPad

Satechi launcht ein neues kabelloses Zubehör für die Arbeit mit mehreren Endgeräten. Die Slim EX Wireless ist eine drahtlose und flache Maus, die bereits auf der CES 2026 vorgestellt wurde. Die EX-Serie ist eine neue Produktreihe von Satechi und ist auf eine flexible Nutzung und möglichst genaue Steuerung optimiert. Die Maus ist ab sofort für 34,99 Euro exklusiv bei Cyberport erhältlich.

Die Satechi Slim EX Wireless Maus lässt sich mit verschiedenen Gerätetypen nutzen, was sie besonders für Multi-Device-Arbeitsumgebungen attraktiv macht. Sie ist kompatibel mit macOS-, iPadOS-, Windows-, Android- und ChromeOS-Geräten. Insgesamt können drei Geräte gleichzeitig verbunden werden. Der Wechsel zwischen den Geräten erfolgt per Knopfdruck.

Das Gehäuse der Satechi Slim EX Wireless ist besonders flach gehalten und aus eloxiertem Aluminum gefertigt, das sehr widerstandsfähig sein soll. Das Scrollrad soll eine kontrollierte und gleichmäßige Navigation ermöglichen. Die Tasten reagieren darüber hinaus beim Drücken besonders geräuscharm, was die Maus zum perfekten Begleiter in Großraum-Büros und Coworking-Spaces machen könnte. Verbunden wird die Maus über Bluetooth. Außerdem ist auch ein USB-C-Empfänger dabei, der eine 2,4-GHz-Funkverbindung ermöglicht.

Die Satechi Slim EX Wireless verfügt außerdem über einen wiederaufladbaren und entnehmbaren Lithium-Ionen-Akku. Das Aufladen funktioniert über USB-C. Im Standby-Modus beträgt die Akku-Laufzeit ein Jahr. Bei aktiver Nutzung soll die Maus mit einer Aufladung drei Monate lang verwendet werden können, bevor die nächste Ladung fällig ist.

Die Satechi Slim EX Wireless ist ab sofort in den Farben Schwarz und Silber bei Cyberport erhältlich. Sie kostet 34,99 Euro. Ob sie in naher Zukunft auch in das Sortiment anderer Shops aufgenommen wird, ist bislang nicht bekannt.