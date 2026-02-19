Google erweitert Snapseed (App Store-Link) deutlich, denn die bekannte Foto-App kann jetzt nicht mehr nur Bilder bearbeiten, sondern auch direkt aufnehmen. Nachdem die neue Kamera zunächst versteckt gestartet werden musste, integriert Google sie nun sichtbar in die App. Dadurch genügt ein Tipp auf das neue Kamera-Symbol oben rechts, sodass der Zugriff deutlich schneller gelingt.

PRO-Modus bringt manuelle Kontrolle aufs iPhone

Snapseed richtet sich jetzt stärker an Foto-Enthusiasten, weil ein neuer PRO-Schalter umfangreiche manuelle Einstellungen freischaltet. Aktiviert man diesen Modus, erscheinen ISO, Verschlusszeit und Fokus direkt im Sucher, während ein klassisches Einstellrad präzise Anpassungen ermöglicht. Dadurch lassen sich Aufnahmen deutlich gezielter steuern, sodass kreative Ergebnisse einfacher entstehen. Darüber hinaus integriert Snapseed Widgets für den Sperrbildschirm, um die Kamera immer griffbereit zu haben.

Retro-Filmeffekte in Echtzeit

Neben manuellen Controls erweitert Google außerdem die kreativen Möglichkeiten, denn die Kamera bietet Film-Emulationen in Echtzeit. Die Looks orientieren sich an klassischen Analogfilmen von Kodak, Fuji, Agfa oder Polaroid, wodurch Fotos bereits beim Fotografieren einen nostalgischen Stil erhalten. Gleichzeitig sorgt eine animierte Filmwechsel-Optik für einen bewusst retro-inspirierten Look.

Bearbeitung bleibt vollständig erhalten

Jedes aufgenommene Foto speichert weiterhin alle Bearbeitungsschritte, sodass Nutzer Anpassungen jederzeit ändern oder zurücksetzen können. Dadurch bleibt Snapseed flexibel, während kreative Experimente ohne Qualitätsverlust möglich bleiben.

Kostenloses Update ab sofort verfügbar

Snapseed 3.15 steht ab sofort kostenlos im App Store bereit, während Google parallel an einer aktualisierten Android-Version arbeitet. Somit entwickelt sich die App Schritt für Schritt zu einer kompletten Foto-Lösung auf dem Smartphone.