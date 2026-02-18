Bundlehunt startet neues Mac-Bundle nur mit Vollversionen

Drüben bei Bundlehunt könnt ihr euch das neue Mac-Bundle „Mac Power Stack“ genauer ansehen, denn diesmal sind nur Apps in der Auswahl, die auf ein Abonnement verzichten. Insgesamt stehen 36 Mac-Apps als Vollversion zur Auswahl, wobei ihr selbst entscheiden könnt, welche Programme ihr reduziert kaufen wollt. Ihr könnt euch also euer eigenes Mac-Bundle nur mit Vollversionen zusammenstellen.

Diese Apps sind besonders empfehlenswert

TextSniper : Das Programm extrahiert Text aus beliebigen Bildern, Videos oder Screenshots und kann QR- und Barcodes lesen. $7,99 → $2,00

: Das Programm extrahiert Text aus beliebigen Bildern, Videos oder Screenshots und kann QR- und Barcodes lesen. $7,99 → $2,00 FastestVPN : Lifetime-Lizenz für 2 Geräte. Mit 900 Servern ist die Auswahl nicht riesig, aber groß. $18,99 → $6,99

: Lifetime-Lizenz für 2 Geräte. Mit 900 Servern ist die Auswahl nicht riesig, aber groß. $18,99 → $6,99 DisplayBuddy : Das kleine Tool erlaubt die präzise Steuerung der Helligkeit am Mac oder externen Monitor. $18,99 → $6,00

: Das kleine Tool erlaubt die präzise Steuerung der Helligkeit am Mac oder externen Monitor. $18,99 → $6,00 PasteJet : Erweiterte Zwischenablage für einfaches Kopieren und Einfügen. $4,99 → $1,99

: Erweiterte Zwischenablage für einfaches Kopieren und Einfügen. $4,99 → $1,99 Tubbie : Simpler YouTube-Video-Downloader für den Mac. $4,99 → $2,00

: Simpler YouTube-Video-Downloader für den Mac. $4,99 → $2,00 Toast 20 Titanium : Brenner-Software für macOS. $99,99 → $17,99

: Brenner-Software für macOS. $99,99 → $17,99 Yummy : Das kleine Tool kann nicht nur YouTube-Videos laden, sondern auch alle anderen Videos, die zum Beispiel in Webseiten eingebunden sind. $14,99 → $4,00

: Das kleine Tool kann nicht nur YouTube-Videos laden, sondern auch alle anderen Videos, die zum Beispiel in Webseiten eingebunden sind. $14,99 → $4,00 Batteries : Kompakte Ansicht für den Akkustatus verbundener Geräte – inklusive Ladeerinnerungen. $8,99 → $2,00

: Kompakte Ansicht für den Akkustatus verbundener Geräte – inklusive Ladeerinnerungen. $8,99 → $2,00 hier alle Programme entdecken

Nachdem ihr euer Bundle zusammengestellt habt, könnt ihr im letzten Bestellschritt entweder per Kreditkarte, PayPal oder WeChat bezahlen. Danach stehen alle Programme sofort zur Nutzung bereit, da die Lizenzen direkt nach dem Kauf erhältlich sind.