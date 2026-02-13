Golf Piko: Endlich wieder ein gelungenes Mini-Spiel

Vollversion für faire 1,99 Euro verfügbar

Golf Piko ist ein Rätselspiel für das iPhone

Es gibt sie doch noch, die kleinen zauberhaften Spiele aus dem App Store. Die man mal eben startet, wenn man den Bus verpasst hat, die Deutsche Bahn mal wieder nicht pünktlich ist oder man auf dem stillen Örtchen ein paar Minuten Ruhe benötigt. Golf Piko (App Store-Link) ist genau das, was in diesen Momenten die passende Ablenkung bietet.

Das Spiel für iPhone und iPad ist bereits vor einigen Wochen im App Store erschienen. Der Download ist gratis und die ersten Level können kostenfrei angespielt werden. Falls ihr die Werbeunterbrechungen deaktivieren und weitere 75 Level freischalten möchtet, ist das mit einem In-App-Kauf für 1,99 Euro möglich. Das ist ein absolut fairer Preis.


Das erwartet euch in Golf Piko

Golf Piko ist eine Mischung aus Puzzle und Minigolf. Natürlich müsst ihr den Ball im Loch versenken, viel Zielwasser ist dafür aber nicht notwendig. Stattdessen wischt ihr mit dem Finger nach oben, unten, rechts oder links, um den Ball in die entsprechende Richtung zu schießen. Dabei bleibt er erst liegen, wenn er auf ein Hindernis oder den Rand des Levels stößt.

Drei Level von Golf Piko

Und damit die ganze Sache noch ein bisschen anspruchsvoller wird, müsst ihr auf dem Weg zum Loch mit einer vorgegebenen Anzahl an Schlägen mehrere Diamanten einsammeln. Erst wenn ihr den Ball dann versenkt, gilt das Level als geschafft. So können durchaus mal mehr als 10 Schläge notwendig sein, um das Ziel zu erreichen.

Im Laufe der Zeit werden die Level in Golf Piko natürlich immer anspruchsvoller. Dafür sorgen in den vier Welten unter anderem verschiedene Hindernisse wie Wasser, Tunnel, Schalter oder Teleporter.

Golf Piko ist sicherlich kein Spiel, das man stundenlang am Stück spielt. Auf der anderen Seite ist es schnell verstanden, man ist sofort mittendrin und muss sich keine großen Gedanken um irgendwelche Regeln machen. Es wird einfach nur eine Runde gerätselt.

